Bekannter Industrieofen-Erzeuger ist pleite

36 Beschäftigte und rund 100 Gläubiger sind von der Pleite beftroffen.

Hellmonsödt. Der oberösterreichische Industrieofen-Erzeuger Hofmann Wärmetechnik in Hellmonsödt (Bez.Urfahr-Umgebung) ist zahlungsunfähig. Das Landesgericht Linz hat am Mittwoch den Antrag der GmbH zur Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung genehmigt. 36 Beschäftigte und rund 100 Gläubiger sind betroffen. Rund 8 Mio. Euro Passiva stehen 2,7 Mio. Aktiva gegenüber, teilte der KSV1870 mit. Der Gläubigerschutzverband Creditreform sprach von 10, 5 Mio. Euro Passiva.

Der Hersteller von Industrieöfen, Schaltanlagen sowie von Maschinen für Töpfereibetriebe nennt als Ursachen für die Insolvenz die seit der Coronakrise anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden, Lieferengpässe sowie die Teuerungen im Bereich Material und Energie. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.