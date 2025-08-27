Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz-Hammer: Mehrere bekannte Unternehmen schlittern in Pleite
Rund um Linz

Insolvenz-Hammer: Mehrere bekannte Unternehmen schlittern in Pleite

27.08.25, 08:55
Die Insolvenz-Welle in Oberösterreich reißt nicht ab – und trifft nun gleich mehrere bekannte Betriebe in und rund um Linz. 

Jüngstes Beispiel: Die Pleite der Oliva Adrias GmbH, die im Einkaufszentrum Lentia City in Urfahr Kebab und Pizza anbot. Schon im April musste das Lokal schließen – geplagt von Personalmangel und harter Konkurrenz. Besonders die Eröffnung eines Mitbewerbers in derselben Mall setzte dem Geschäft zu.

Jetzt hat es einen der Gesellschafter des Unternehmens erneut erwischt. Der Unternehmer betreibt in der Linzer Mozartstraße die Patisserie Black & Sugar sowie das Buffet des Waldbads in Pasching. Zudem war er mit der Firma Blitz Relocation & Personalvermittlung auf die Bereitstellung von Köchen spezialisiert. Doch auch hier folgte die nächste Hiobsbotschaft: Vor wenigen Tagen wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, Gläubiger können ihre Forderungen bis 14. Oktober anmelden. Das Aus für Blitz gilt als fix, über das Schicksal der übrigen Betriebe herrscht Unklarheit.

Auch Lattenrost-Firma ist pleite

Parallel dazu meldet auch ein Traditionsunternehmen aus dem Bezirk Vöcklabruck Konkurs an. Die Aquinos Bedding Austria GmbH in Timelkam, Hersteller von Matratzen und Lattenrosten, ist zahlungsunfähig. Grund dafür sind massive Marktrückgänge in Deutschland. Drei konzerninterne Lieferanten konnten ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen, hinzu kamen eine schwache Auftragslage sowie zu spät eingeleitete Sparmaßnahmen.

Damit setzt sich die Serie an Insolvenzen in Oberösterreich fort. Während kleinere Betriebe vor allem unter Personalmangel und Konkurrenzdruck leiden, geraten auch größere Traditionsfirmen zunehmend in Bedrängnis – ein Bild, das Sorgen um die wirtschaftliche Stabilität der Region verstärkt.

