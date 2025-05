Benko bleibt weiter in U-Haft

Signa-Pleitier René Benko muss weiter in U-Haft bleiben.

Zuletzt wurde die Untersuchungshaft von René Benko Anfang April verlängert. Am 25. April beantragte die Verteidigung dann neuerlich die Enthaftung. Doch auch dieser Antrag wurde abgewiesen.

Die WKStA geht weiterhin vom Vorliegen der Haftgründ der Flucht- und Tatbegehungsgefahr aus und beantragte daher die Fortsetzung der U-Haft. Das Landesgericht für Strafsachen Wien setzte die U-Haft nun um zwei Monate weitere Monat fort. Das heißt: Die nächste Haftprüfungsverhandlung muss spätestens am 7. Juli stattfinden. Benko muss also weitere zwei Monate in Haft bleiben.