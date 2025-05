Bereits vier Milliarden Euro in Bundesschätzen veranlagt

Es gibt einen Run auf die gut verzinsten "Bundesschätze", die vor einem Jahr wieder eingeführt wurden.

Die sogenannten Bundesschätze sind für Private eine Möglichkeit, Staatsanleihen rasch, ohne Spesen und Gebühren sowie bereits ab 100 Euro zu erwerben. Mittlerweile wurden 110.000 Konten eröffnet und rund 4 Mrd. Euro in Bundesschätzen veranlagt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Angeboten werden die Bundesschätze über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) mit Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren.

Bessere Verzinsung

Die aktuelle Verzinsung liegt zwischen 1,75 und 2,75 Prozent. Für Veranlagungen mit 1 Monat Laufzeit gibt es aktuell 2 Prozent, für 12 Monate 1,60 Prozent sowie für 10 Jahre 2,75 Prozent. Grüne Bundesschätze mit 6 Monaten Laufzeiten werden mit 1,75 Prozent verzinst, jene mit 4 Jahren mit 2,15 Prozent.

Jetzt auch analog

Die Bundesschätze können mit ID-Austria über die Website www.bundesschatz.at aber auch analog erworben werden. Anfänglich konnten die Konten nur via Internet eröffnet werden, was jedoch auf Kritik vom Pensionistenverband Österreich stieß. Bisher wurden allerdings über 98 Prozent der Konten in digitaler Form eröffnet. Während das Durchschnittsalter der digitalen Kunden bei 48 Jahren liegt, sind die analogen Kunden im Schnitt 68 Jahre alt.