BILLA drückt die Preise: Clever-Produkte jetzt um -5% billiger!

Nach dem Motto "Wer clever kauft, spart doppelt", startet Billa ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die Teuerung. "Alle kämpfen mit der Teuerung. Wir reagieren mit der Billa-Preisoffensive: Neben dem Comeback der Rabattpickerl für alle gibt es eine -5%-clever-Aktion auf das gesamte Clever-Sortiment. So sorgen wir für eine spürbare finanzielle Entlastung. Wir starten damit in Zeiten der wieder gestiegenen Inflation unsere größte Preisoffensive für die Menschen in unserem Land", betont Billa-Vorsitzender Erich Szuchy.

Der Rabatt von 5 % auf das gesamte clever-Sortiment umfasst eine breite Palette an Lebensmitteln (Hühnerkeulen, Räucherlachs, Wurstwaren, Brot und Milchprodukte), Tiernahrung, Haushaltswaren (Müllsäcke oder Geschirr-Reiniger) sowie Hygieneartikeln (u. a. Toilettpapier).

Rabattpickerl feiern ihr Comeback Neben den clever-Rabatten bringt Billa auch die klassischen Rabattpickerl zurück – und zwar für alle, ganz ohne jö-Mitgliedschaft. Die Rabattpickerl findet man in den Billa und Billa Plus Flugblättern. Für Billa Plus Einkäufe gibt es wie gewohnt einen weiteren Pickerlbogen. Kunden erhalten die Rabattpickerl regelmäßig im Flugblatt sowie in ausgewählten Tageszeitungen. Alle Rabattpickerl müssen aufgeklebt werden, um die Vergünstigungen direkt an der Kassa in den Billa, Billa Plus und Billa Corso Märkten zu erhalten. Eine jö-Mitgliedschaft zahlt sich jedenfalls weiterhin aus: App-Nutzer und Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen und Angeboten.