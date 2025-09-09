Billa Kunden ermöglichen durch Pfandspenden Naturschutz-Großprojekte

Mit der neuen Pfandspenden-Initiative „Dein Pfand fürs Land“ unterstützen Billa gemeinsam mit seine Kunden den Naturschutz in Österreich. Über 300 Hektar wertvollster Trocken- und Halbtrockenrasen sowie Feuchtwiesen im Weinviertel und an den Hundsheimer Bergen werden nachhaltig wiederbeweidet.

Die neue Pfandspenden-Initiative von Billa zeigt große Wirkung. Mit den Spenden aus „Dein Pfand fürs Land“ an Blühendes Österreich – Billa gemeinnützige Privatstiftung wird die Umsetzung von zwei Naturschutzprojekten ermöglicht.

Seit April 2025 können Kunden in allen Billa und Billa Plus Filialen Pfandbeträge spenden. Bis jetzt wurden 167.000 Euro gesammelt, die in konkrete Naturschutzprojekte fließen. „Die ersten Projekte sind Leuchttürme des Naturschutzes in Österreich. Sie zeigen, wie stark das Engagement unserer Kundinnen udn Kunden wirkt und wie wir gemeinsam die Artenvielfalt in Österreich schützen können“, sagt Robert Nagele, Vorstand Billa AG und Blühendes Österreich.



10 Jahre Blühendes Österreich

Seit 2015 hat Blühendes Österreich über 1.300 Hektar wertvolle Biotope renaturiert, mehr als 60 Schutzgebiete unterstützt und 2022 den NATURA 2000-Award der EU erhalten. Mit „Dein Pfand fürs Land“ setzen Billa und seine Kunden dieses Engagement nun noch sichtbarer fort – für mehr Artenvielfalt und lebendige Naturlandschaften in Österreich.

Wasserbüffel für die Leiser Berge © Stefan Zamisch

Wilde Weiden Weinviertel

250 Hektar Trockenrasen und Feuchtwiesen im östlichen Weinviertel werden künftig durch naturschutzfachliche Beweidung erhalten. Tux-Zillertaler Rinder, Waldschafe und Konikpferde pflegen die Flächen, Wasserbüffel sichern künftig die seltenen Feuchtwiesen. „Dieses Projekt spielt eine zentrale Rolle für den Erhalt der Artenvielfalt im östlichen Weinviertel. Die naturschutzgerechte Beweidung schafft und erhält wertvolle Lebensräume, die zahlreichen bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine Heimat bieten. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der Billa-Kunden“, erklärt Alexander Ernst, Geschäftsführer des Regionalentwicklungsvereins Leiser Berge.

Blühendes Österreich investiert 394.000 Euro in die Umsetzung. Finanziert wurde bereits die Konzeptionsphase, nun wird der Ankauf der ersten fünf Wasserbüffel unterstützt, die vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel erworben werden. Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf 2 Mio. Euro.



Hundsheimer Berg und Spitzerberg: Schutzgebiete mit nachhaltiger Bewirtschaftung

In Niederösterreich übernehmen Rinder und Schafe die Pflege von 56 Hektar wertvoller Trocken- und Halbtrockenrasen am Hundsheimer Berg und Spitzerberg. Neben Weideinfrastruktur umfasst das Projekt Beschilderungen, Exkursionen und Informationsangebote für Besucher.

„Unsere Arbeit ist anstrengend, aber sinnstiftend: Mit jedem Tag, den unsere Tiere draußen weiden, helfen wir, einen der artenreichsten Lebensräume Österreichs zu erhalten. Blühendes Österreich und die Pfandspenden unterstützen die konkrete Umsetzung von praxistauglichem Naturschutz“, betont Georg Prantl, Biolandwirt aus Neudorf/Burgenland.