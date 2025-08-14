Alles zu oe24VIP
Massiver Sozialbetrug in Tirol aufgeflogen
Förder-Check

Bis zu 960 Euro – Diese Familien-Boni gibt’s heuer noch

14.08.25, 09:31
In Österreich stehen Familien auch 2025 noch zahlreiche finanzielle Unterstützungen zur Verfügung, besonders für Kinderbetreuung. Die Höhe der Zuschüsse variiert je nach Bundesland deutlich.

Oberösterreich zahlt heuer einen erhöhten Kinderbetreuungsbonus von 80 Euro pro Monat, insgesamt 960 Euro pro Kind, wie das Onlineportal "finanz.at" berichtet. Anspruch haben Eltern, deren Kind mindestens 37 Monate alt ist, mit ihnen im gemeinsamen Haushalt in Oberösterreich lebt, und die kein kostenloses Betreuungsangebot nutzen. Zudem müssen Elternteil und Kind österreichische oder EU-Staatsbürger sein. Der Antrag kann das ganze Jahr über online oder direkt beim Land gestellt werden, ohne Beilagen.

Salzburg bietet seit September 2024 wieder Kinderbetreuungsförderungen für maximal zwölf Monate. Je nach Betreuungszeit beträgt der Zuschuss bis zu 400 Euro (bis 20 Wochenstunden) oder bis zu 700 Euro (über 20 Wochenstunden). Die Einkommensgrenzen wurden angehoben: Für Alleinerziehende und Familien mit einem Kind liegt sie nun bei 2.479,75 Euro netto pro Monat, plus 610,40 Euro für jedes weitere Kind. Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in Salzburg. Gefördert werden nicht schulpflichtige Kinder und solche im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr.

Kärnten gewährt einkommensschwachen Familien heuer zwischen 60 und 269 Euro Familienzuschuss. Die Höhe richtet sich nach Einkommen und Familiengröße. Der Zuschuss ist maximal 48 Monate möglich, muss jedoch alle sechs Monate neu beantragt werden.

Alle Informationen und Formulare stehen auf den jeweiligen Landeswebseiten bereit.

