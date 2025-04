Börsen-Einstein: "Trump killt unsere jahrelange Arbeit"

Wall-Street-Legende Peter Tuchman ist verzweifelt: „Es macht keinen Sinn“

Trumps Zölle und Chinas Gegenzölle erschüttern die Börsen weltweit. Alle wichtigen Aktienkurse gaben in den letzten Tagen massiv nach, Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG sprach sogar von einem "Schwarzen Freitag" an den Märkten: "Die Ankündigung neuer Zölle durch Präsident Trump hat das Marktvertrauen massiv erschüttert."

"Es macht keinen Sinn"

Schockiert zeigt sich auch Trading-Legende Peter Tuchman. Der als „Börsen-Einstein“ bekannte US-Amerikaner ist verzweifelt. „Ich bin fix und fertig – was für eine katastrophale Woche. Mein Kopf hämmert!“, so der 67-Jährige gegenüber dem Schweizer „Blick“.

„Das ist ein globaler Mega-Ausverkauf, einfach unglaublich“, so Tuchman weiter. „Ich verstehe nicht, was der Präsident mit diesen Zöllen erreichen will. Es macht keinen Sinn. Der Markt leidet, die Menschen leiden deswegen.“ Billionen Dollar wurden innerhalb weniger Wochen einfach vernichtet. „Wir haben in den letzten fünf Jahren wirklich hart gearbeitet, um nach Corona wieder hierhin zu kommen. Und Trump killt das. Es ist crazy.“

Tuchman habe bereits viele Börsen-Crashs erlebt, diese Woche habe aber alles in den Schatten gestellt. Für Kleinanleger hat der US-Amerikaner einen simplen Tipp: „Schauen Sie das Portfolio übers Wochenende nicht an. Sie können jetzt nichts mehr tun.“ Ob sich die Kurse in der kommenden Woche wieder erholen werden, ist auch für den Experten fraglich.