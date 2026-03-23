Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Darum bricht der Goldpreis jetzt ein

Minus 18 Prozent

Darum bricht der Goldpreis jetzt ein

23.03.26, 07:45
Teilen

Seit Beginn des Iran-Kriegs büßte der Goldpreis mehr als 18 Prozent ein.  

Die Preise für die beiden Edelmetalle Gold und Silber haben zum Start in die Woche erneut kräftig nachgegeben. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete am Montag im frühen Handel nur noch etwas mehr als 4.300 Dollar (3.721,33 Euro) und damit vier Prozent weniger als am Freitagabend. Gold ist damit im Iran-Krieg anders als in vielen anderen Kriegen und Krisen davor alles andere als der sogenannte sichere Hafen.

Seit dem Start der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran büßte der Goldpreis mehr als 18 Prozent ein, nachdem er in den ersten Tagen des Kriegs noch bis auf fast 5.420 Dollar gestiegen war. Seit Beginn des Iran-Konflikts haben stark gestiegene Ölpreise die Inflationsrisiken erhöht und die Aussichten auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve und anderer Zentralbanken verringert. Höhere Zinsen belasten tendenziell Edelmetalle, da sie keine Zinsen abwerfen.

Mit dem Rückgang vom Montag sind auch alle Gewinne vom Jahresanfang aufgezehrt. Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Ende Jänner belaufen sich die Verluste inzwischen auf fast 1.300 Dollar oder 23 Prozent. Noch drastischer ist die Entwicklung beim Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber büßte seit Ende Jänner fast die Hälfte seines Rekordstands von knapp 122 Dollar ein. Am Montag gab der Silberpreis weitere fünf Prozent auf 64,25 Dollar ab. Seit dem Start des Iran-Kriegs vor etwas mehr als drei Wochen verbilligte sich Silber um mehr als 30 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen