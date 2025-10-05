Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.400 aktien up +1.04% Andritz AG 62.30 aktien up +1.88% BAWAG Group AG 110.80 aktien up +0.36% CA Immobilien Anlagen AG 23.720 aktien up +0.68% CPI Europe AG 18.180 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien up +0.68% EVN AG 23.750 aktien up +2.15% Erste Group Bank AG 87.50 aktien up +0.86% Lenzing AG 25.500 aktien down -0.39% OMV AG 45.680 aktien down -1% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +1% PORR AG 28.050 aktien up +0.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.140 aktien up +7.38% SBO AG 27.100 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.50 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien up +1.58% VERBUND AG Kat. A 63.00 aktien up +0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.500 aktien up +0.53% Wienerberger AG 27.700 aktien up +0.07% voestalpine AG 32.940 aktien up +2.43%
  1. oe24.at
  2. Business
tupperware
© Getty Images

Nach Insolvenz

Das Comeback der Tupperware: Das sind die Neuheiten

05.10.25, 12:09
Teilen

Ein französischer Investor versucht die Kultmarke wieder erfolgreich zu machen. Dafür führen er einige Änderungen ein. 

Ein französischer Investor wagt mit dem französischen Zweig des insolventen US-Frischhaltedosenspezialisten Tupperware den Neustart in mehreren europäischen Ländern. Außer in Frankreich und Deutschland laufe der Vertrieb auch in Belgien, Italien und Polen wieder an, teilte der Unternehmer Cédric Meston mit. Österreich fehlte also zumindest vorerst.

Das Insolvenzverfahren für Tupperware France sei abgeschlossen und das Gericht habe den Sanierungsplan genehmigt. 20.000 der eigenständig agierenden Verkaufsberaterinnen und -berater gingen in den jeweiligen Ländern wieder an den Start. Bis Ende dieses Jahres werde weiterhin ein Jahresumsatz von 100 Millionen Euro angestrebt.

Firma von Grund auf neu aufgebaut

Das Unternehmen mit seiner Logistik und seinen Vertriebsinstrumenten sei von Grund auf neu aufgebaut worden. Auch das Produktangebot wurde demnach über die bisherigen Kunststoffdosen hinaus auf Behälter aus Edelstahl, Glas und recyceltem Kunststoff erweitert. Ebenfalls soll es weiter "Tupperparty" geben. Das Sortiment soll auch über den Online-Shop verkauft werden.

Der Gründer und Unternehmer Meston (31) hatte Tupperware France mit Geschäftspartnern im März mit dem Plan eines schnellen Durchstarts übernommen. Meston ist Mitbegründer der Marke für pflanzliche Fleischersatzprodukte HappyVore.

Online-Geschäft verschlafen

Tupperware, ein Pionier bei Plastik-Gefäßen für Lebensmittel, wurde 1946 gegründet und ist mit dem Direktverkauf groß geworden: Tupperware-Partys, bei denen Verkaufsberater die Dosen und andere Küchenartikel unters Volk bringen. Der Großteil der Erlöse kam aus solchem Direktmarketing.

Durch den sturen Fokus auf das langjährige Erfolgsrezept wurden aber lange Chancen unter anderem im Online-Handel verpasst. Erst 2022 fing Tupperware an, Produkte unter anderem bei Amazon online zu verkaufen, und suchte auch den Weg in Regale stationärer Händler. Vor einem Jahr musste Tupperware in den USA einen Insolvenzantrag stellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden