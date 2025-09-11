Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
musk ellison
© Getty Images (Fotomontage)

Musk gegen Ellison

Der Kampf der Milliardäre: Wer wird der reichste Mann der Welt?

11.09.25, 18:25
Teilen

Seit langer Zeit war Tesla-CEO Elon Musk (54) die unangefochtene Nummer Eins. Doch nun schmilzt sein Vorsprung rapide und es gibt einen Zweikampf um den Thron. Sein Gegner: Larry Ellison (81), Mitbegründer des Software-Unternehmens Oracle.

Im Minutentakt wechselt die Führung zwischen Elon Musk und Larry Ellison. Je nach Zeitpunkt steht immer jemand anderer auf dem "Bloomberg Billionaires Index" oder "Forbes Real-Time" auf der Nummer 1.

Der knappe Zweikampf begann am Mittwoch. Die Oracle-Aktie sprang um 43 Prozent nach oben. Der Marktwert erreichte knapp die Billion-Dollar-Grenze. Laut Bloomberg explodierte Ellisons Vermögen um 100 Milliarden Dollar auf 393 Milliarden. Er war sogar kurzzeitig vor Musk.

Knappes Rennen

Derzeit liegt Musk mit 384 Milliarden Dollar Vermögen knapp vorne. Hinter ihm mit "nur" einer Milliarde Dollar Rückstand befindet sich schon Ellison.

Seinen riesigen Sprung verdankt er dem Mega-Sprung bei Oracle. Das Software-Unternehmen hat vier neue milliardenschwere Cloud-Verträge abgeschlossen. OpenAI kauft Rechenleistung im Wert von rund 300 Milliarden Dollar, so ein Bericht des "Wall Street Journals". Der Wettkampf um die Künstliche Intelligenz jagt die Oracle-Aktie in die Höhe.

Dauerhaft neue Nummer Eins möglich

Ellison könnte sogar auf Dauer den ersten Platz übernehmen. Oracle müsste dafür den KI-Hype mit echten Umsätzen untermauern und die Mega-Deals abschließen, wonach er sogar Musk davonziehen könnte. Das Vermögen von Musk hängt extrem von Tesla ab. Ein zweistelliger Kurswechsel reicht, um einen Positionswechsel zu bewirken.

Für Oracle ist der OpenAI-Vertrag unglaublich wichtig. Laut dem "Wall Street Journal" soll der Deal ab 2027 starten und wäre einer der größten Cloud-Deals aller Zeiten. Dieser wäre ein echter Helfer für Oracles KI-Cloud.

