Die A1 5Giga Beach Volleyball Tour 2020

Das bekannte und bereits sehr beliebte A1 Beach Volleyball Major Series Turnier auf der Donauinsel, welches seinen Ursprung in Klagenfurt hat, brachte die Begeisterung für diese Sportart nach Österreich. Dort duellieren sich Weltklasse- und internationale Beachvolleyballteams vor einer tollen Kulisse. Längst gehört dieses Sportevent mit atemberaubender und mitreißender Stimmung und der spannende Kampf um jeden Punkt zum Sommer dazu.

Da aufgrund des Corona Virus die A1 Beach Volleyball Major Series 2020 nicht stattfinden kann, brachte A1 gemeinsam mit HUAWEI, Red Bull Austria und Samsung neben den Nachwuchshoffnungen Moritz Pristauz und Laurenz Leitner die ehemaligen Vizeweltmeister Clemens Doppler und Alexander Horst ins Wiener Gänsehäufl.

Nach einem fulminanten Auftakt der 5Giga Beach Tour in Freibädern und an Seeufern in Tirol, Vorarlberg und der Steiermark, fand die A1 Bädertour ihren krönenden Abschluss nun in Wien.

Im Rahmen der 5Giga Beach Tour duellierten sich die Profis mit ambitionierten Beachvolleyball-Teams in Best-of-Five Matches. Neben viel Badespaß im kühlen Nass der alten Donau baggerten und pritschten die Teams was das Zeug hielt und verbreiteten jede Menge Spaß unter den Gästen des Wiener Gänsehäufls.

Angeheizt wurde das Spektakel von keinem Geringeren als DJ Stari, Teil des von der A1 Beach Volleyball Major Series bekannten DJ-Duos „The Beachballs“. Zu gewinnen gab es bei jedem Tour- Stopp 5G Smartphones von HUAWEI und Samsung.