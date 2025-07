Dieser 1.000-Euro-Bonus kommt noch heuer

In Österreich soll noch im Jahr 2025 ein neuer steuerfreier Leistungsbonus von bis zu 1.000 Euro eingeführt werden.

Die Prämie kann freiwillig von Unternehmen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezahlt werden – unabhängig von Kollektivverträgen oder Betriebsvereinbarungen. Profitieren können davon bis zu 4 Millionen Beschäftigte, darunter auch Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte.

Bereits in den Jahren 2022 und 2023 waren ähnliche Boni in Höhe von bis zu 3.000 Euro möglich, um die Auswirkungen der Teuerung abzufedern. Auch im Vorjahr konnten Betriebe steuerfreie Prämien auszahlen, wenn diese an lohngestaltende Maßnahmen gebunden waren.

Regierung hält an der Einführung fest

Der neue Bonus soll als Leistungsanreiz dienen und ist Teil des Regierungsprogramms. Trotz aktueller Sparmaßnahmen und der geplanten Budgetkonsolidierung hält die Regierung an der Einführung fest. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte an, dass der Bonus noch 2025 wirksam werden soll, wie das Portal "finanz.at" berichtet.

Die Auszahlung liegt im Ermessen der Arbeitgeber und ist lohn- sowie einkommensteuerfrei. Ein entsprechender Gesetzesbeschluss steht noch aus, soll aber zeitnah erfolgen, berichtet "finanz.at". Ziel sei es demnach, die Leistung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzlich zu würdigen und finanziell zu entlasten.