Vegane Flaute schockt Österreich: Produkte verbannt, keine Lehrlinge

Fastfood-Riese McDonalds stampft den McPlant ein. In Oberösterreich will kein einziger junger Mensch eine vegane Kochlehre starten. Was ist los im Land?

Die Fastfoodkette McDonald‘s hat in Österreich den Veggie-Burger gestrichen. Das vegane Laibchen „McPlant“ wurde aus dem Sortiment genommen. Es wurde erst 2021 präsentiert. Grund sei eine zu geringe Nachfrage, wie das Unternehmen mitteilt. Die Aufregung bei Veganern und Vegetariern war laut - doch es scheint sich dabei um eine doch sehr kleine Gruppe zu handeln. Denn auch anderswo herrscht in Österreich Veggie-Flaute.

Kein Interesse an vegetarischer Kochlehre

Mit dem 1. Juli 2025 ist es in Österreich möglich, eine vegetarische Kochlehre zu machen. Was als Anreiz für junge Menschen gedacht war, sich für den Kochberuf zu interessieren, läuft aber nur äußerst schleppend an. In Oberösterreich etwa gibt es derzeit noch keine Lehrlinge, berichtet der ORF.

In vielen Bundesländern fehlen auch Betriebe, die die Lehre anbieten, heißt es von Veganern und Befürwortern der neuen Koch-Lehre. Allerdings stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt genug Interessierte an der neuen Ausbildung? Ein Experte erklärt, dass man mit der Nischen-Ausbildung auch später nicht so leicht einen Betrieb finden würde. Und McDonalds sagt, man habe ja immer noch ein vegetarisches Patty, dass "Veggie Patty". Aber eben kein veganes mehr.