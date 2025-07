Allzeithoch: Bitcoin nähert sich 120.000-Dollar-Marke

Bitcoin-Preis steigt stark an. Auch Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, erreichte den höchsten Stand seit fünf Monaten.

Die Rekordjagd beim Bitcoin hält an. Die Cyber-Devise steigt in der Spitze um 3,8 Prozent auf 117.896 Dollar (100.688 Euro). Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf rund 25 Prozent.

Krypto-Boom

Die Hoffnung auf Entspannungssignale im schwelenden Handelsstreit, die Zuflüsse in börsengehandelte Bitcoin-Spot-ETFs und ein kryptofreundliches regulatorisches Umfeld in den USA sorgten nach wie vor für Kursfantasien, sagte Timo Emdem vom Emden Research.

"Anleger könnten nun die Marke von 120.000 Dollar ins Auge fassen." Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, stieg um bis zu sieben Prozent auf 3.017 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Monaten.