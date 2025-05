Dieser Energieanbieter senkt den Strompreis

Betroffene Kundinnen und Kunden werden in den kommenden Wochen über Preissenkung informiert.

Graz. Der steirische Landesenergieversorger Energie Steiermark wird mit 1. Oktober den Strompreis um rund ein Viertel, exakt 24,8 Prozent, senken. Mehr als 260.000 Privatkunden mit einem Fixtarif sind davon betroffen, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Mit der Reduktion wolle man die Vorteile eines günstigeren Marktumfelds an die Kunden weiterreichen, so die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.

Betroffene Kundinnen und Kunden werden in den kommenden Wochen über Preissenkung informiert. Aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben müssen Kunden erstmals aktiv ihre Zustimmung zur Strompreissenkung geben. Das bringe eine längere Vorlaufzeit. "Wir appellieren daher, dem entsprechenden Verständigungsschreiben die Aufmerksamkeit zu schenken - es zahlt sich aus", so die Vorstände.

Die jährliche Stromersparnis für einen durchschnittlichen steirischen Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden wird rund 200 Euro betragen, rechnete die Energie Steiermark vor. Der Strompreis wird nach der Senkung bei 16,41 Cent/Kilowattstunde (brutto) liegen. Die Energie Steiermark gehöre damit zu den günstigsten Landesenergieunternehmen für Strom-Bestandskunden in ganz Österreich.

Energie Graz senkt Strompreis und hebt Gaspreis

Kurz nach der Energie Steiermark hat auch die Energie Graz eine Strompreissenkung um ein Viertel ab 1. Oktober bekannt gegeben. Mehr als 70.000 Haushalte und Kleingewerbetreibende mit Fixpreis-Tarifen seien davon betroffen. Der Preis wird danach bei 15,78 Cent/Kilowattstunde (brutto) liegen.

Im Bereich Gas hat die Energie Graz allerdings eine Indexanpassung auf 5,93 Cent/Kilowattstunde (brutto) ab 1. Juli angekündigt. Verwiesen wurde aber auf drei vorangegangene Preissenkungen seit dem Frühjahr 2023.