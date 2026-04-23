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© Hutchison Drei Austria Gmbh

Drei erweitert Versicherungsangebot: Neuer Mobilitätsschutz für Straße, Schiene und Berg.

23.04.26, 11:38
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  • Rundum-Hilfe auf allen Wegen in Österreich: bei Auto- und Fahrradpannen, alpinen Notfällen und Öffi-Verspätungen zu Events oder Flügen.
  • Keine Bindung, keine verpflichtende Jahresmitgliedschaften, alle Verkehrsmittel – ab 3,90 Euro/ Monat für Singles und 5,90 Euro/ Monat für Familien.
  • Österreichweite 24/7-Hilfe durch mehr als 1.000 Partnerbetriebe.
  • Kombinierbar mit Drei Reiseschutz für zusätzliche Absicherung im Ausland

Nach der Einführung einer Auslandsreiseversicherung im Vorjahr erweitern Drei und LAMIE ihr Versicherungsangebot ab 23. April um einen österreichweiten Mobilitätsschutz, der auf das veränderte Mobilitätsverhalten in Beruf und Freizeit zugeschnitten ist. Da Wege immer häufiger multimodal zurückgelegt werden, bietet der flexible und bindungsfreie Schutz von Drei schnelle Hilfe bei KFZ-, Fahrrad- oder E-Bike-Pannen in ganz Österreich. Darüber hinaus sind Kletter-, Wander- oder Skiunfälle inklusive Hubschrauberrettung abgedeckt. Ein innovativer Verspätungsschutz greift, wenn die Anreise zu Events, Sportveranstaltungen oder Flugreisen aufgrund von Verzögerungen im öffentlichen Verkehr oder einer Autopanne nicht rechtzeitig gelingt.

Optimaler Schutz für maximale Alltagsfreiheit.

Die Versicherung richtet sich an Einzelpersonen oder Familien, die viel unterwegs, sportlich aktiv bzw. kulturell interessiert sind. Singles zahlen monatlich 3,90 Euro, Familien 5,90 Euro. Die Produkte sind ohne Bindung oder Mindestvertragslaufzeit abschließbar.

Drei CCO Günter Lischka: „Mit dem Fahrrad zur Arbeit, dem Auto zu den Großeltern und der Bahn zum Konzert – das Mobilitätsverhalten der Österreicher:innen wird immer vielfältiger. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder und Carsharing gewinnen laufend an Bedeutung. Gemeinsam mit unserem Versicherungspartner LAMIE haben wir daher ein neues Versicherungsprodukt entwickelt, das diesem Mobilitätswandel Rechnung trägt und Rundum-Hilfe ohne verpflichtende Jahresmitgliedschaft für weniger als vier Euro pro Monat bietet.“

LAMIE CFO Roland Pedak: „Mit mehr als 1.000 Partnerbetrieben in ganz Österreich verfügen wir über eines der dichtesten Pannen-Netzwerke des Landes. Damit ermöglichen wir schnelle Hilfe bei KFZ-, E-Bike- oder Fahrradpannen. Angesichts des anhaltenden Outdoor-Booms und der steigenden Zahl an Bergrettungseinsätzen ist der Alpin-Schutz ein zentraler Bestandteil einer modernen Mobilitätsversicherung.“

Der Drei Mobilitätsschutz beinhaltet:

  • 24/7 KFZ-Assistance: Pannenhilfe, Abschleppdienst und Leihfahrzeug bei Bedarf.
  • (E)-Bike-Assistance: 24/7 Vor-Ort-Reparatur oder organisierte Heimreise bzw. Übernahme der Übernachtungskosten.
  • Freizeit-Alpin-Schutz: Kostenersatz für Berg- und Pistenrettung, Hubschrauberrettung.
  • Verspätungsschutz bei gebuchten Tickets: Bei Zug-, Öffi-Verspätung oder Auto-Pannen zum Flughafen z.B. Kostenersatz für Taxi-Fahrten oder Unterstützung bei nicht genutzten Tickets (z.B. Fußball oder Konzert) infolge von Autopannen oder Öffi-Ausfällen.

„Sicher unterwegs“ im In- und Ausland

Zusätzlich zum Mobilitätsschutz für Österreich bietet der Drei Reiseschutz eine umfangreiche Absicherung von Auslandsaufenthalten. Haben Drei Kund:innen den Drei Reiseschutz für ihre Rufnummer aktiviert, tritt der Schutz automatisch in Kraft, sobald das Handy die Grenze überschreitet und sich ins ausländische Handynetz einwählt. Die Leistungen umfassen Behandlungskosten, Pannenhilfe, Rückholung, Bergungskosten und Unfallversicherung. Die Kombination aus Mobilitäts- und Reiseschutz bietet einen umfassenden Schutz für Risiken im Alltag der Österreicher:innen im In- und Ausland zu den geltenden Versicherungsbedingungen.

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