Ehemaliger "Kleine Zeitung"-Chefredakteur Erwin Zankel verstorben

Der ehemalige, langjährige Chefredakteur der "Kleinen Zeitung" Erwin Zankel ist im Alter von 85 Jahren in Graz gestorben. Das teilte die "Kleine Zeitung" am Mittwoch mit.

Der Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark war maßgeblich für den Erfolg der Bundesländerzeitung verantwortlich. Unter ihm wurde die "Kleine Zeitung" zur zweitgrößten Kaufzeitung in Österreich. Seit 2006 war Zankel nach 41 Dienstjahren im Ruhestand, schrieb aber gelegentlich Kolumnen.

Zankel hatte 1965 für die "Kleine Zeitung" zu arbeiten begonnen und schrieb vor allem über Politik- und Wirtschaftsthemen. 1982 wurde Zankel zum Ressortchef für die Innenpolitik ernannt, 1994 zum stellvertretenden Chefredakteur. Mit 1. Jänner 1998 wurde er schließlich zum Chefredakteur und Verlagsleiter der "Kleinen Zeitung" Graz/Klagenfurt bestellt, 1999 zum Geschäftsführer der "Kleinen Zeitung GmbH & Co KG". 2020 war er für sein Lebenswerk als Journalist des Jahres ausgezeichnet worden.