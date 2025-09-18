Erste-Bank-Kunden können nicht aufs Konto zugreifen

Am kommenden Wochenende müssen Millionen Kunden von Erste Bank und Sparkasse starke Einschränkungen hinnehmen: Wegen Wartungsarbeiten sind das Online-Banking „George“ und viele digitale Bezahlmöglichkeiten bis zu 20 Stunden lang nicht verfügbar.
Samstag, 20. September, 22 Uhr bis Sonntag, 21. September, 18 Uhr: In dieser Zeit stehen George und George Business nicht zur Verfügung.
Was funktioniert nicht?
- Online-Zahlungen: Keine Überweisungen und keine Internet-Zahlungen, die eine Bestätigung via George ID, s Identity oder cardTAN brauchen.
- spark7-Kunden: Besonders betroffen – keine Bargeldbehebung und keine Kartenzahlung möglich.
Was bleibt möglich?
- Kartenzahlungen im Geschäft: Bis zum Kartenlimit, maximal 1.500 Euro pro Tag.
- Bargeld am Bankomaten: Bis zum persönlichen Limit, aber höchstens 400 Euro pro Tag. Mehrere kleinere Behebungen sind möglich, solange die Summe 400 Euro nicht überschreitet.
- Kreditkarten: Zahlungen und Bargeldbehebungen möglich – außer im Internet, wenn eine Bestätigung via George ID oder cardTAN nötig wäre.
- Kartensperren: Das 24h-Service ist unter 05 0100 erreichbar.
Was Kunden jetzt tun sollten
Vorplanen: Bargeld rechtzeitig abheben.
Große Einkäufe: Wenn möglich vor Samstagabend erledigen.
spark7-Konten: Besonders vorsichtig sein, da am Wochenende weder Bargeld noch Kartenzahlung klappt.