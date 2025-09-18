Alles zu oe24VIP
Bis zu 20 Stunden

Erste-Bank-Kunden können nicht aufs Konto zugreifen

18.09.25, 17:36
Am kommenden Wochenende müssen Millionen Kunden von Erste Bank und Sparkasse starke Einschränkungen hinnehmen: Wegen Wartungsarbeiten sind das Online-Banking „George“ und viele digitale Bezahlmöglichkeiten bis zu 20 Stunden lang nicht verfügbar. 

Samstag, 20. September, 22 Uhr bis Sonntag, 21. September, 18 Uhr: In dieser Zeit stehen George und George Business nicht zur Verfügung.

Was funktioniert nicht?

  • Online-Zahlungen: Keine Überweisungen und keine Internet-Zahlungen, die eine Bestätigung via George ID, s Identity oder cardTAN brauchen.
  • spark7-Kunden: Besonders betroffen – keine Bargeldbehebung und keine Kartenzahlung möglich.

Was bleibt möglich?

  • Kartenzahlungen im Geschäft: Bis zum Kartenlimit, maximal 1.500 Euro pro Tag.
  • Bargeld am Bankomaten: Bis zum persönlichen Limit, aber höchstens 400 Euro pro Tag. Mehrere kleinere Behebungen sind möglich, solange die Summe 400 Euro nicht überschreitet.
  • Kreditkarten: Zahlungen und Bargeldbehebungen möglich – außer im Internet, wenn eine Bestätigung via George ID oder cardTAN nötig wäre.
  • Kartensperren: Das 24h-Service ist unter 05 0100 erreichbar.

Was Kunden jetzt tun sollten

Vorplanen: Bargeld rechtzeitig abheben.

Große Einkäufe: Wenn möglich vor Samstagabend erledigen.

spark7-Konten: Besonders vorsichtig sein, da am Wochenende weder Bargeld noch Kartenzahlung klappt.

