Erste-Bank-Kunden können nicht aufs Konto zugreifen

Am kommenden Wochenende müssen Millionen Kunden von Erste Bank und Sparkasse starke Einschränkungen hinnehmen: Wegen Wartungsarbeiten sind das Online-Banking „George“ und viele digitale Bezahlmöglichkeiten bis zu 20 Stunden lang nicht verfügbar.

Samstag, 20. September, 22 Uhr bis Sonntag, 21. September, 18 Uhr: In dieser Zeit stehen George und George Business nicht zur Verfügung.

Was funktioniert nicht?

Online-Zahlungen: Keine Überweisungen und keine Internet-Zahlungen, die eine Bestätigung via George ID, s Identity oder cardTAN brauchen.

Keine Überweisungen und keine Internet-Zahlungen, die eine Bestätigung via George ID, s Identity oder cardTAN brauchen. spark7-Kunden: Besonders betroffen – keine Bargeldbehebung und keine Kartenzahlung möglich.

Was bleibt möglich?

Kartenzahlungen im Geschäft: Bis zum Kartenlimit, maximal 1.500 Euro pro Tag.

Bis zum Kartenlimit, maximal 1.500 Euro pro Tag. Bargeld am Bankomaten : Bis zum persönlichen Limit, aber höchstens 400 Euro pro Tag. Mehrere kleinere Behebungen sind möglich, solange die Summe 400 Euro nicht überschreitet.

: Bis zum persönlichen Limit, aber höchstens 400 Euro pro Tag. Mehrere kleinere Behebungen sind möglich, solange die Summe 400 Euro nicht überschreitet. Kreditkarten : Zahlungen und Bargeldbehebungen möglich – außer im Internet, wenn eine Bestätigung via George ID oder cardTAN nötig wäre.

: Zahlungen und Bargeldbehebungen möglich – außer im Internet, wenn eine Bestätigung via George ID oder cardTAN nötig wäre. Kartensperren: Das 24h-Service ist unter 05 0100 erreichbar.

Was Kunden jetzt tun sollten

Vorplanen: Bargeld rechtzeitig abheben.

Große Einkäufe: Wenn möglich vor Samstagabend erledigen.

spark7-Konten: Besonders vorsichtig sein, da am Wochenende weder Bargeld noch Kartenzahlung klappt.