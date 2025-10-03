Alles zu oe24VIP
Erster BILLA Kaufmann in Graz: Patrick Kistler eröffnet Markt in Waltendorfer Hauptstraße
© Billa AG/APA-Fotoservice/Michael Fiedler

Lebensmittelhandel

Erster BILLA Kaufmann in Graz: Patrick Kistler eröffnet Markt in Waltendorfer Hauptstraße

03.10.25, 10:32
Teilen

Der gelernte Koch und langjährige BILLA-Mitarbeiter Patrick Kistler wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit seinem neuen Markt in Graz setzt er auf regionale Produkte, Nachhaltigkeit und persönliche Beratung.

Obst- und Gemüseabteilung bei Billa Kistler.

Obst- und Gemüseabteilung bei Billa Kistler.

© Billa AG/APA-Fotoservice/Michael Fiedler

Patrick Kistler ist kein Unbekannter in der BILLA-Welt. Seit 2017 gehört er zum Unternehmen, begann seine Laufbahn im Trainee-Programm und führte anschließend mehrere Märkte in der Steiermark – zuletzt in Bruck an der Mur. Nun erfüllt er sich mit seinem Markt in der Waltendorfer Hauptstraße den Traum von der Selbstständigkeit. „Nach meiner langjährigen Tätigkeit als Marktmanager bei Billa war für mich klar, dass ich noch mehr Verantwortung übernehmen und noch näher an den Kund:innen sein möchte. Das Billa Kaufleute-Modell bietet mir die Chance, meine Handschrift sichtbar zu machen – mit noch mehr Fokus auf regionalen Produkten und der persönlichen Beratung meiner Kunden im Markt“, erklärt Kistler.

Lebensmittel aus der Region

Lebensmittel aus der Region

© Billa AG/APA-Fotoservice/Michael Fiedler

790 Quadratmeter mit regionalem Schwerpunkt 
Auf rund 790 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet die Kundschaft ein vielfältiges Sortiment aus Klassikern, Eigenmarken und regionalen Spezialitäten. Besonders stolz ist Kistler auf die Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben: darunter die Bäckerei Pfleger aus Semriach, Melchart-Teigwaren aus Pischelsdorf oder Marmeladen von Jamsession aus Graz. Auch seine Ausbildung als Koch will Kistler in den Marktalltag einbringen: „Ich möchte meinen Kund:innen mit meinem Fachwissen einen echten Mehrwert beim Lebensmitteleinkauf bieten.“ Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Der Markt verfügt über eine Photovoltaik-Anlage am Dach und bietet im Außenbereich E-Ladestationen für Elektroautos.

Mitarbeiter in der Feinkostabteilung beraten Kunden.

Mitarbeiter in der Feinkostabteilung beraten Kunden.

© Billa AG/APA-Fotoservice/Michael Fiedler

Ein Team mit Handschlagqualität
14 Mitarbeitende, darunter zwei Lehrlinge, unterstützen den neuen Kaufmann bei seiner Mission. Drei neue Arbeitsplätze wurden am Standort geschaffen. Neben der Beratung legt das Team Wert auf soziales Engagement: Lebensmittelspenden gehen an Initiativen wie die Caritas und Foodsharing.

Signal für die Weiterentwicklung des Kaufleute-Modells 
„Mit Patrick Kistler begrüßen wir den ersten BILLA Kaufmann in Graz und setzen ein starkes Signal für die Weiterentwicklung unseres Kaufleute-Modells. Denn unsere Kaufleute sind das Rückgrat der regionalen Nahversorgung. Sie sind Unternehmer:innen mit Herz und Handschlagqualität, die ihre Region prägen“, betont Brian Beck, Billa Vorstand Großhandel und Kaufleute. 

Aktuell gibt es in Österreich 29 Billa- und Billa Plus-Kaufleute. Bis Ende 2025 sollen es über 40 sein. Ab 2026 wird das Modell auch für externe Interessierte geöffnet, die zuvor nicht bei Billa oder Rewe tätig waren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

