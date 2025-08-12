Alles zu oe24VIP
Supermarkt Schock
Bei Lebensmitteln

EU-Hammer: Jetzt droht uns ein neuer Preis-Schock

12.08.25, 06:37
Viele Lebensmittel dürften schon bald empfindlich teurer werden. 

Eigentlich klingt es ja nach einem vernünftigen Ansatz. Die EU will verhindern, dass für Produkte wie Kaffee, Rindfleisch oder Palmöl weitere Wälder gerodet werden. Deshalb wurde die EU-Verordnung für „entwaldungsfreie Produkte“: EUDR beschlossen. Diese sieht vor, dass ab dem 30. Dezember 2025 nicht mehr Waren eingeführt werden, für deren Anbau nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 Wald gerodet wurde.

Davon betroffen sind Kaffee, Kakao, Palmöl, Soja, Rindfleisch, Holz und Kautschuk – und zwar nicht nur als Rohstoff, sondern auch als verarbeitetes Produkt. Firmen müssen laut EU-Regel nun genau angeben, wo ihre Rohstoffe angebaut wurden, samt GPS-Koordinaten.

Enormer Aufwand

Der bürokratische Aufwand dafür ist enorm, beklagt etwas ein EDEKA-Sprecher gegenüber der BILD. Martin Schüller, Experte von Fairtrade Deutschland, befürchtet, dass die Unternehmen die Kosten für die aufwendige Umsetzung an die Kunden weitergeben. „Die Idee dahinter ist prinzipiell gut, aber in der aktuellen Umsetzung ist es leider kein Schritt zu mehr Fairness – im Gegenteil“, so der Experte zur BILD.Wie stark die Preise steigen werden, kann bisher noch nicht genau gesagt werden.

