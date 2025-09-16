Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.700 aktien up +1.72% Andritz AG 60.70 aktien up +0.33% BAWAG Group AG 111.80 aktien down -0.89% CA Immobilien Anlagen AG 22.620 aktien up +0.18% CPI Europe AG 18.800 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien down -0.9% EVN AG 23.200 aktien down -0.85% Erste Group Bank AG 82.00 aktien down -1.15% Lenzing AG 26.700 aktien down -0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 81.10 aktien up +0.87% OMV AG 45.560 aktien down -0.74% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.220 aktien down -1.42% SBO AG 25.900 aktien down -0.38% Telekom Austria AG 9.700 aktien down -0.82% UNIQA Insurance Group AG 12.300 aktien down -1.28% VERBUND AG Kat. A 60.80 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.800 aktien down -0.44% Wienerberger AG 28.720 aktien up +0.21% voestalpine AG 28.760 aktien down -0.07%
  1. oe24.at
  2. Business
Peter Hochegger
© APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL

Causa Buwog

Gutachten: Peter Hochegger ist doch haftfähig

16.09.25, 10:13
Teilen

Gutachten hat ergeben, dass Hochegger nicht zu krank ist, um ins Gefängnis zu gehen 

Der in der Buwog-Affäre verurteilte Ex-Lobbyist Peter Hochegger ist doch fit genug, um seine Haftstrafe anzutreten. Das hat ein vom Oberlandesgericht Wien beauftragtes Gutachten ergeben, berichtet der "Kurier" in seiner Dienstagsausgabe. Hochegger könne nicht mehr gegen diese Entscheidung vorgehen. Zunächst habe Hochegger noch Haftaufschub wegen eines Hüftleidens erhalten.

Während Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser seine Strafhaft im Sommer bereits angetreten hat, hatten die Ex-Lobbyisten Walter Meischberger und Hochegger medizinische Gründe geltend gemacht, die gegen eine Haft sprechen sollen. Eine Entscheidung zu Meischbergers Vorbringen steht offenbar noch aus.

Grasser wurde im Buwog-Prozess und in der Causa Terminal Tower Linz wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte zu vier Jahren Haft verurteilt, Meischberger zu 3,5 Jahren. Der frühere Lobbyist Hochegger wurde zu 3 Jahren - davon 2 Jahre bedingt - verurteilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden