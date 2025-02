Flughafen Wien: Passagierzahlen steigen stetig, +3,4% im Jänner 2025

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legten auch im ersten Monat des Jahres 2025 zu.

Am Standort Wien wurdne im Jänner fast 1,9 Millionen Passagiere (Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere) abgefertigt. Dies entspricht einem Zuwachs von +3,4 Prozent im Jänner 2025 gegenüber Jänner 2024.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2024 auf 1.542.649 (+6,1%) und jene der Transferpassagiere ging auf 340.378 Reisende zurück (-7,2%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 15.778 Starts und Landungen (+4,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Jänner 2024 um 3,1% auf 21.541 Tonnen zu.

Drehkreuz für Reisen in den Fernen Osten



In der Flughafen Wien Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stieg im Jänner 2025 das Passagieraufkommen, gegenüber dem Vorjahr um 4,8% auf 2.436.351 Reisende. Im Jänner 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 636.267 Passagiere (+0,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Jänner 2025 insgesamt 135.798 Passagiere (+3,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.864 Reisende (+11,4%) und nach Afrika 26.803 (+21,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2025 insgesamt 67.422 (+1,6%) und in den Fernen Osten 53.016 Passagiere (+38,3%).