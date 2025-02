GEDESAG: Schlüsselübergabe für 27 Wohnungen in Kirchberg am Wagram

Der erste Bauabschnitt des von GEDESAG umgesetzten Wohnbauprojekts in Kirchberg am Wagram ist fertiggestellt.

Das in Bahnhofsnähe gelegene Bauprojekt in der Neustifterstraße umfasst 27 Wohnungen, die in Miete mit Kaufoption vergeben werden. Das viergeschoßige Wohnhaus mit einem Kellergeschoß bietet eine Vielfalt an Grundrissen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen. Damit sind ideale Voraussetzungen für die Erfüllung verschiedener Wohn- und Lebensbedürfnisse geschaffen.

Wohnbauförderung hilft, die passende Wohnung zu finden

"Die Entscheidung der Wohnungswahl und wo ich mein Zuhause gründe, ist eine der wesentlichsten Fragen im Leben jedes Menschen. Daher ist es uns in Niederösterreich so wichtig, diese Entscheidung mit den Mitteln der Wohnbauförderung zu erleichtern und die Schaffung von passendem Wohnraum für jede Generation zu ermöglichen", betont Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, der in Vertretung für LH Johanna Mikl-Leitner die Schlüsselübergabe vornahm.

Die Auswahl der Wohnungen reicht von kompakten 2- und 3-Zimmer-Typen bis hin zu einer großzügigen 4-Zimmer-Wohnung. Den Wohnungen stehen individuell nutzbare Freiräume in Form von Terrassen, Balkonen oder Loggien zur Verfügung. Der Bau wurde in energieeffizienter Bauweise im Niedrigenergiestandard errichtet. Die Heizung wird über Fernwärme in Form einer Fußbodenheizung betrieben. Eine zentrale Wohnraumlüftung fördert ein angenehmes Wohnklima.

„Leistbarer Wohnraum ist für uns von größter Bedeutung. Wir sind stolz drauf, dass wir mit dieser Wohnhausanlage einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität unserer Bürger und insbesondere unserer Familien leisten können“, freut sich Kirchberg am Wagrams Bürgermeister Franz Aigner.