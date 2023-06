Elon Musk ist erneut reichster Mensch der Welt

Elon Musk ist jetzt wieder der reichste Mensch der Welt.

Das geht aus einer Auflistung der Bloomberg Billionaires hervor, die das Nettovermögen des Tesla-CEOs auf rund 192 Milliarden US-Dollar schätzt, im Vergleich zu den 187 Milliarden US-Dollar des LVMH -CEO Bernard Arnault.

Enges Rennen um Platz 1

Die Milliardäre lieferten sich monatelang ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Spitzenplatz. In dieser Woche fiel Arnaults Vermögen aufgrund eines Rückgangs des LVMH-Aktienkurses am Mittwoch, so Bloomberg-Berechnungen zufolge.

Arnault überholte Musk im Dezember, als sein Vermögen aufgrund eines Booms im Luxusgüterverkauf stieg, der den LVMH-Aktienkurs in die Höhe trieb. LVMH, einer der größten Konglomerate der Welt, beherbergt Marken wie Louis Vuitton, Dior und Celine.

Musk hingegen hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg in den Listen der reichsten Menschen der Welt erlebt, da sein Vermögen direkt mit dem von Tesla, dem Elektroautohersteller, verbunden ist. Sein größtes Vermögen ist das Aktienkapital des Unternehmens, von dem er laut Bloomberg etwa 13% besitzt. Neben Tesla ist Musk auch CEO von SpaceX und Besitzer von Twitter.