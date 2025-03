Gold steigt auf neues Rekordhoch

Zölle und Gaza-Krieg treiben Preis in die Höhe.

Die Rekordjagd beim Goldpreis geht weiter. Nach einer Verschnaufpause am Montag verteuert sich das gelbe Metall am Dienstag um bis zu einem halben Prozent auf 3.017,01 Dollar (2.767,14 Euro) je Feinunze und erklimmt damit eine neue Bestmarke. Anleger greifen derzeit beherzt beim als sicherer Hafen geltenden Gold zu, da sie unter anderem negative Auswirkungen der US-Handelspolitik auf die Konjunktur fürchten.

"Auch die israelische Offensive im Nahen Osten könnte dazu führen, dass die Spannungen wieder aufflammen, was den Goldpreis zusätzlich in die Höhe treiben könnte", sagte Kyle Rodda, Chefanalyst beim Broker Capital.com. Israel hat in der Nacht zum Dienstag schwere Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Es handelte sich um die heftigsten Angriffe, seit am 19. Jänner eine Waffenruhe in Kraft getreten war.