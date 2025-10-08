Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.450 aktien up +2.52% Andritz AG 59.00 aktien down -4.07% BAWAG Group AG 109.60 aktien up +0.27% CA Immobilien Anlagen AG 23.720 aktien down -0.08% CPI Europe AG 18.030 aktien down -0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 224.50 aktien up +0.22% EVN AG 23.600 aktien up +0.64% Erste Group Bank AG 84.75 aktien down -1.74% Lenzing AG 25.500 aktien down -0.97% OMV AG 46.100 aktien up +0.83% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien up +1.01% PORR AG 28.850 aktien up +4.91% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.300 aktien down -1.24% SBO AG 27.350 aktien down -0.18% STRABAG SE 81.10 aktien up +2.53% UNIQA Insurance Group AG 12.920 aktien up +1.73% VERBUND AG Kat. A 63.50 aktien down -0.55% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.800 aktien up +0.95% Wienerberger AG 27.080 aktien down -1.38% voestalpine AG 32.580 aktien down -1.81%
  1. oe24.at
  2. Business
Höhenflug der Goldpreise geht weiter

Rekord

Goldpreis knackt erstmals die 4.000-Dollar-Marke

08.10.25, 06:01
Teilen

Die Suche der Anleger nach krisensicheren Investitionsmöglichkeiten hat den Goldpreis erstmals überhaupt die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze übersteigen lassen. Das Edelmetall wurde in der Nacht auf Mittwoch 0,4 Prozent höher mit bis zu 4.002 Dollar notiert. 

Hinter der seit Jahren anhaltenden Rally steckt die Suche der Anleger nach Sicherheit vor wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken sowie die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Größere Käufe der Zentralbanken, neues Interesse an goldgedeckten ETF-Börsenfonds, ein schwächerer Dollar und eine robuste Verbraucher-Nachfrage befeuerten den Aufwärtstrend des Metalls zusätzlich.

"Wir sehen derzeit, dass Anleger trotz des hohen Preises Gold kaufen, und das verstärkt die Bewegung noch weiter", sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo. Mancher Käufer habe auch einfach Angst, etwas zu verpassen, hieß es bei den Banken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden