Golfsport im Aufschwung: Neue Formate, steigende Mitgliederzahlen

Golf erlebt hierzulande eine bemerkenswerte Renaissance: Eine aktuelle, repräsentative Umfrage unter 1.000 Österreichern zeigt, warum Golf im Trend liegt – und wie moderne Formate sowie niedrigschwellige Einstiegsangebote den Zugang zum einst elitären Sport erleichtern.

Immer mehr Menschen entdecken die Faszination des Spiels – zwischen Naturerlebnis, sportlicher Herausforderung und gemeinsamer Freizeitgestaltung.

Immer mehr Menschen entdecken den Golfsport neu.

Mitgliederrekord in den heimischen Clubs

Nach Jahren der Stagnation erlebt der Golfsport in Österreich seit 2019 ein kontinuierliches Wachstum. Der Österreichische Golf-Verband (ÖGV) vermeldet für 2024 mit 125.897 Mitgliedern einen neuen Höchststand. Besonders aktiv zeigt sich die Golf-Community in Niederösterreich mit 29.201 Mitgliedern, gefolgt von Oberösterreich (16.563) und der Steiermark (14.598). Der Trend unterstreicht: Golf ist längst nicht mehr nur ein Randsport für wenige – sondern eine beliebte Freizeitbeschäftigung mit Potenzial.

Vom Elitesport zum Lifestyle-Trend

Golf entwickelt sich in Österreich zum breitensporttauglichen Lifestyle-Erlebnis. Die Kombination aus Natur, Bewegung, sozialem Miteinander und innovativen Spielvarianten trifft den Zeitgeist – und eröffnet dem Golfsport eine neue Zukunft. Wer früher von der Schwelle des Clubhauses abgeschreckt war, findet heute einfache Wege, den Sport zu entdecken. Und wer einmal beginnt, bleibt oft dabei – mit Begeisterung, Gemeinschaft und einem neuen Blick auf den grünen Sport.

Golf wird vielseitiger: Neue Formate sprechen neue Zielgruppen an

Was früher als elitär galt, präsentiert sich heute zunehmend offen und inklusiv. Die Umfrage zeigt: Golf wird heute in unterschiedlichsten Formen erlebt. Während klassische Varianten weiterhin beliebt sind, gewinnen alternative Spielformen an Bedeutung:

• Minigolf (83%)

• Driving Range (13%)

• Virtual Golf (8%)

• Footgolf (5%)

• Disc Golf (5%)

• Topgolf und Urban Golf (jeweils im einstelligen Prozentbereich)

Diese Formate punkten vor allem durch niedrige Einstiegshürden, einen hohen Spaßfaktor und ihre Familienfreundlichkeit – ein attraktives Angebot, das neue Zielgruppen anspricht und Neugier weckt.

Hohes Interesse an Schnupperangeboten – besonders im Freundeskreis

Golf interessiert – auch über den Kreis der aktiven Spieler hinaus. Laut Umfrage würden 44 % der Nicht-Golferinnen und Golfer eine kostenlose Schnupperstunde wahrnehmen. Besonders wichtig sind dabei:

• Günstige Ausrüstung zum Verleih

• Einsteigerfreundliche Angebote

• Kostenlose Einführungstrainings

• Gemeinsame Erlebnisse mit Freunden oder Familie

Für 41 % wäre Golf attraktiver, wenn Bekannte den Sport bereits ausüben. Zudem würden 20 % lieber in Gruppen starten als allein. Das zeigt: Golf wird nicht nur als sportliche, sondern auch als soziale Aktivität wahrgenommen.

Bewegung, Gesundheit und Spaß als wichtigste Motive

Bei der Motivation, neue Sportarten auszuprobieren, steht für 56 % der Befragten der Spaß im Vordergrund. Darauf folgen:

• Bewegung und Fitness (49 %)

• Positive Wirkung auf die Gesundheit (42 %)

• Das gute Gefühl danach (40 %)

Diese Werte spiegeln sich auch in der Einschätzung des klassischen Golfspiels wider: Als entspannend, erholsam und umweltfreundlich beschrieben, punktet Golf besonders bei Menschen, die Sport im Einklang mit Natur und Wohlbefinden suchen.

Urlaubszeit als Einstieg: Golfreisen mit Natur- und WellnessfaktorDie zunehmende Nachfrage zeigt sich auch im Reiseverhalten: Besonders im Nationalpark Resort Dilly in Windischgarsten erleben Golfangebote einen Aufschwung. Beliebt sind Pauschalen, die Greenfee, Wellness und Naturerlebnis kombinieren. Die Gäste sind dabei bunt gemischt – von erfahrenen Golfern bis zu Urlaubern, die bei einem Schnupperkurs zum ersten Mal den Schläger schwingen. „Der typische Golfurlauber ist heute aktiver, offener und häufig mit Familie oder Freunden unterwegs“, erklärt Kathrin Dilly-Schicklgruber, Golfmanagerin im Resort.