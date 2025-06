Benko-Versteigerung läuft heiß: Was die Bieter haben wollen

Arbeitsmaterial von Benko, Spielzeug-Jacht und Signa-Monopoly sowie ein mysteriöses Gästebuch interessieren die Bieter.

Sirmione am Gardasee. Die Versteigerung der Gegenstände von Signa-Gründer René Benko, welche der Masseverwalter der Signa Holding durch aurena.at bis 14. Juli durchführen lässt, läuft immer heißer.

Fußmatte und Benko-Türschild beliebt

Heiß begehrt sind auch die blaue Fußmatte der Villa Ansaldi (69 Gebote, 1.300 Euro) und das Türschild Familie Benko (12 mal 12 cm, 49 Gebote, 750 Euro). Auch die 1 Meter lange Spielzeug-Jacht ist beliebt (47 Gebote, 750 Euro).

Spielzeug-Yacht von Benko © aurena.at

Gesamte Ausstattung der vierstöckigen Villa

Versteigert wird die vollständige Ausstattung der vierstöckigen Villa sowie der dazugehörigen Außenanlage und der Nebenobjekte am Grundstück. Dafür kommen rund 1.800 Positionen unter den Hammer. Das umfasst unter anderem: Mobiliar der Innenbereiche (Wohn-, Ess-, Schlaf- und Sanitärräume), der Außenbereiche und Nebengebäude sowie der Küchenbereiche (professionelle Gastronomieausstattung).

Während Benko seine Geschäftspartner via Helikopter auf die Ansaldi-Villa einfliegen ließ, können die Bieter bequem von zuhause aus die Stücke der Luxus-Villa begutachten. Auf aurena.at sieht man alle Gegenstände, die versteigert werden – rund 1.800.

Gebote können über die Plattform ab sofort abgegeben werden. Die Zuschläge erfolgen am 14. Juli 2025 ab 9:00 Uhr. Auch eine Besichtigung vor Ort ist nach Anmeldung möglich.

Kisten: Interessiert an Arbeitsmaterial?

Benko soll in der Villa teils ab sechs Uhr früh gearbeitet hat, von seinem Schreibtisch aus hat er sein Imperium gesteuert, vielleicht auch eine Party Signa Monopoly (das Brettspiel kostet schon fast 500 Euro) gespielt.

Benkos Design Schreibtisch mit Lederinlay ist 2,20 Meter lang und kostet aktuell 850 Euro.

Versteigert werden auch Kisten mit Arbeitsmaterial, Briefkuverts, Hefte und Kartons voll mit Unterlagen. Ob daran die WKStA Interesse hat? Natürlich gab es auch vor der Versteigerung schon eine gründliche Durchsuchung der Villa – nur will – wie etwa beim Gästebuch – wohl so mancher lieber nicht, dass zu viel öffentlich wird. René Benko selbst sitzt in U-Haft, kann nicht mitbieten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Viele bieten beim Gästebuch mit - auch Politiker?

Wer steht alles auf den Seiten des Benko-Buchs? Das fragen sich derzeit viele, der Meistbietende wird es bald wissen. Oder ersteigert das Buch am Ende ein Politiker?

Gästebuch der Villa Ansaldi ist bei Bietern begehrt. © aurena.at

Schon mehr als 50 Gebote gibt es auf das Benko-Gästebuch „Villa Ansaldi“. Hier haben die Besucher des Signa-Gründers René Benko unterschrieben, wenn sie ihn auf seiner Villa am Gardasee besucht haben. Persönlich firmiert haben Silvio Berlusconi, Niki Lauda, Tina Turner – und sehr viele Unternehmer und Politiker.

Auf der Seite des Versteigerers aurena.at muss man aktuell mehr als 2.200 Euro bieten für das Gästebuch der Villa Ansaldi. Die Rede ist von Einträgen „von Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft“. Einige der - bisher nicht öffentlich genannten Unterzeichner - werden wohl selbst mitbieten. Rufpreis für das Gästebuch waren 50 Euro. Jetzt zahlt man schon bald 2.500 Euro dafür. Die Auktion läuft noch bis 14 Juli.