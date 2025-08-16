Billa sucht 1.000 Lehrlinge und bietet höheres Gehalt

Monatseinkommen steigt um bis zu 270 Euro.

Ab dem 1. September 2025 wird das monatliche Lehrlingseinkommen bei BILLA, BILLA PLUS und PENNY spürbar erhöht. Je nach Lehrjahr steigt das Einkommen um 120 bis zu 270 Euro pro Monat für bestehende und neue Lehrlinge. Wie BILLA-Vertriebsdirektor Hamed Mohseni gegenüber oe24 sagt, würdige man „den wichtigen Beitrag, den Lehrlinge täglich in den Märkten leisten.“

Das verdienen Lehrlinge

Lehrlinge verdienen bei BILLA im 1. Ausbildungsjahr ab September 2025 ein Monatsbrutto von 1.320 Euro. Sie erhalten so 320 Euro mehr als im KV-Vertrag. Im 2. Lehrjahr erreicht das Monatsbrutto 1540 Euro und im 3. Lehrjahr 1940 Euro.

„Wir bieten Auslandspraktika, etwa in Deutschland oder Spanien, Prämien bei Lernerfolg, auch Lehre mit Matura“, sagt Mohseni. Im Billa Plus kann man eine Konditor-Lehre machen.

Billa-Vertriebsdirektor Hamed Mohseni. © BILLA

Lehrberufe bei BILLA:

• Einzelhandelskaufmann:frau mit Schwerpunkt Lebensmittel

• Einzelhandelskaufmann:frau Schwerpunkt Feinkost

• Einzelhandelskaufmann:frau Schwerpunkt digitaler Verkauf

• Doppellehre Einzelhandels- Bürokaufmann:frau

• Konditor:in

• Systemgastronomie-fachmann:frau

• Bürokaufmann:frau

• Großhandelskaufmann:frau

• Lebensmitteltechniker:in

• Medienfachmann:frau

„Es ist uns wichtig, junge Menschen nicht nur auszubilden, sondern ihnen die verdiente Wertschätzung entgegenzubringen. Sie tragen wesentlich zum Erfolg unserer Handelsfirmen bei – durch ihre Energie, ihre Lernbereitschaft und ihre frische Perspektive. Wer sich engagiert, soll auch spüren, dass seine Leistung gesehen und anerkannt wird“, betont Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.

© REWE Group | Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG

Wer eine Lehre bei der REWE Group beginnt, profitiere neben einer erstklassigen Berufsausbildung mit Zukunftsperspektive von zahlreichen weiteren Vorteilen. "Lehrlinge werden ab Tag 1 eingebunden und durch ihre ersten Wochen im Unternehmen begleitet: Die strukturierte Einschulungsphase hat ihren Höhepunkt mit den Willkommenstagen, bei denen neue Lehrlinge und Ausbilder:innen in ganz Österreich zusammenkommen", heißt es von der REWE-Group. Während es in Wien noch viele Bewerber gibt, sei es in einigen Bezirken in Niederösterreich schon schwieriger, junge Menschen zu finden.

Gehalt pro Monat

Lehrjahr: 1320 Euro Lehrjahr: 1540 Euro Lehrjahr: 1940 Euro

Die REWE Group unterstützt auch Auslandspraktika, finanziert bei Bedarf Nachhilfe und bietet die Möglichkeit zur Lehre mit Matura. Der erfolgreiche Abschluss der Lehre öffnet jungen Mitarbeitenden strukturierte Karrierewege bis hin zur Filialleitung bzw. Marktmanager:in und darüber hinaus. Für herausragende schulische Leistungen winken Prämien, wie zum Beispiel bei PENNY die Übernahme der Führerschein-Ausbildungskosten.

Bewerbungen sind direkt über die Jobbörse der REWE International AG unter https://rewe-group.jobs möglich.

"Es geht auch direkt vor Ort", sagt BILLA-Vertriebsdirektor Hamed Mohseni: "Interessierte junge Menschen können einfach in der nächsten Filiale nachfragen."