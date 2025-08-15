Alles zu oe24VIP
DFB-Pokal: Sabitzer mit dem BVB im Hexenkessel – hier drohen die ersten Sensationen
Runde 1

DFB-Pokal: Sabitzer mit dem BVB im Hexenkessel – hier drohen die ersten Sensationen

15.08.25, 16:29
Die erste Runde im DFB-Pokal verspricht Spannung pur – und für einige Große sogar echtes Stolperpotenzial. Auch ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer will mit Borussia Dortmund im Derby bei Rot-Weiss Essen (Montag, 20.45 Uhr) nicht in die Rolle des Sensations-Opfers rutschen. 

Viele Favoriten müssen zum Auftakt bei formstarken Außenseitern ran – und die wittern ihre Chance auf die große Pokal-Überraschung. 

Gütersloh – Union Berlin (Fr., 18.00 Uhr)

Union hat in der Vorbereitung ein großes Problem offenbart: Null Tore in vier Testspielen, alle 0:1 verloren. Regionalligist Gütersloh hingegen ist top in Form, hat neun Saisontore und mit Patrik Twardzik sowie Julius Langfeld zwei Stürmer, die auch einem Bundesligisten wehtun können.

BFC Dynamo – VfL Bochum (Sa., 13.00 Uhr)

Bochum hat nach dem 2:0 gegen Elversberg zwar wieder Selbstvertrauen, bleibt aber im Abschluss harmlos. Dynamo, im Mittelfeld der Regionalliga gestartet, könnte mit einem frühen Treffer für eine zähe Nummer sorgen.

Lok Leipzig – Schalke 04 (So., 15.30 Uhr)

Lok ist Regionalliga-Meister und hat erst ein Gegentor kassiert. Schalke unter Coach Miron Muslic tut sich gegen tiefstehende Gegner schwer. Wer hier das Spiel machen muss, ist klar – und das kann gefährlich werden.

Hallescher FC – FC Augsburg (So., 18.00 Uhr)

Halle mit drei Siegen in drei Spielen – und 7:1 Toren – ist voll im Flow. Augsburg hingegen unter Neo-Trainer Sandro Wagner noch in der Findungsphase, Testspiel-Niederlagen inklusive. Ein Pokal-Abend mit Stolperfallen-Potenzial.

Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund (Mo., 20.45 Uhr)

Der Pokal-Hit aus österreichischer Sicht: ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer startet mit dem BVB in die Pflichtspiel-Saison – auswärts, im Flutlicht, an der legendären Hafenstraße. Trainer Niko Kovac hat Essen schon vor zwei Wochen persönlich gescoutet. Der Drittligist ist kampfstark, defensiv kompakt und setzt auf schnelle Konter. Kovac warnt: „Nur 100 Prozent Leistung reichen.“ Dazu kommt die Hafenstraße, die sich unter Flutlicht in einen rot-weißen Hexenkessel verwandeln wird.

