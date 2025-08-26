Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.650 aktien down -0.72% Andritz AG 62.45 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 111.70 aktien down -2.62% CA Immobilien Anlagen AG 23.540 aktien down -0.17% CPI Europe AG 18.790 aktien down -0.48% DO & CO Aktiengesellschaft 225.50 aktien down -0.44% EVN AG 23.600 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 83.45 aktien down -1.65% Lenzing AG 28.000 aktien down -0.53% Mayr-Melnhof Karton AG 83.00 aktien down -0.72% OMV AG 48.360 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 29.150 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.660 aktien down -1.98% SBO AG 27.750 aktien down -0.72% Telekom Austria AG 9.550 aktien up +0.21% UNIQA Insurance Group AG 12.500 aktien down -0.32% VERBUND AG Kat. A 62.30 aktien up +0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.950 aktien down -2.23% Wienerberger AG 30.940 aktien down -0.64% voestalpine AG 28.360 aktien down -0.77%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Viele Menschen in einer Einkaufsstraße
© Getty Images

Aber viele Pleiten

Handel erstmals seit vier Jahren mit realem Umsatzplus im Halbjahr

26.08.25, 06:01 | Aktualisiert: 26.08.25, 11:41
Teilen

0,5 Prozent reales Umsatzwachstum - Einzelhandel mit plus 1,6 Prozent - 604 Insolvenzen bedeuten Höchststand

Im heimischen Handel ist es nach mehreren Jahren des realen Rückgangs zu einer Trendwende gekommen. In den ersten sechs Monaten 2025 verzeichnete die Branche mit einem Plus von 0,5 Prozent das erste reale Umsatzwachstum seit dem zweiten Halbjahr 2021. "Das ist eine gute Nachricht, aber wir sind dennoch nicht über den Berg", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Montagabend vor Journalisten. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte sei von Unsicherheiten geprägt.

Den stärksten Umsatzzuwachs fuhr der Einzelhandel ein, bei dem nach Berücksichtigung der Preisentwicklung ein Plus von 1,6 Prozent stehen blieb. Die Kfz-Wirtschaft - hier sind die Daten nur für die Monate Jänner bis Mai - war mit plus 1,1 Prozent ebenfalls klar positiv. Der Großhandel verharrte unterdessen im rückläufigen Bereich mit minus 0,4 Prozent - ebenfalls bis inklusive Mai 2025.

Einkaufen
© Getty Images

Rückgang bei Schmuck- und Buchhandel, Zuwachs in der Schuhbranche

Bei den Einzelhandelsbranchen büßten der Schmuck- sowie der Buchhandel jeweils mehr als zehn Prozent realen Umsatzrückgang ein. Die Schmuckbranche sei aktuell mit der Goldpreisentwicklung konfrontiert, merkte Peter Voithofer vom Institut für Österreichs Wirtschaft (iföw) an. Gold kostete zuletzt fast 30 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Anders sieht die Lage in der Schuhbranche aus, hier verbuchte man real ein Umsatzplus von 7,5 Prozent. "Der Schuhhandel hat aber sehr durchwachsene Jahre hinter sich", gab der Handelsforscher zu bedenken.

Trotz des Wechsels in Richtung positiver Zahlen, hinke der heimische Einzelhandel im EU-Vergleich hinterher. Auf dem 17. Platz ist die Alpenrepublik bei der Einzelhandelsentwicklung erneut unter dem EU-Schnitt. "Europameister sind wir hier nicht", betitelte Voithofer die Platzierung.

Rückgang bei Beschäftigtenzahlen

Von einer positiven Entwicklung ist bei den Beschäftigtenzahlen jedenfalls nicht die Rede. Im ersten Halbjahr waren um 1,6 Prozent weniger Menschen im Handel beschäftigt, als in der Vorjahresperiode. Somit zählt die Branche aktuell fast 558.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lediglich in der Kfz-Wirtschaft konnte ein minimaler Beschäftigungszuwachs verzeichnet werden. Innerhalb des Einzelhandels waren es vor allem die Bereiche Lebensmittel und Schuhe, die nun mehr Menschen beschäftigen als zuvor.

Nicht nur einzelne Mitarbeiter mussten die Branche verlassen, auch Unternehmen sind von den Einkaufsstraßen verschwunden. "Die schwierigen Jahre hinterlassen natürlich ihre Spuren", erklärte Voithofer. Konkret schlägt sich das unter anderem in den Insolvenzen nieder, die mit 604 im ersten Halbjahr heuer einen neuen Höchstwert erreicht haben. In der Periode zuvor waren es noch 557.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden