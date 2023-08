Hofer startet mit Mega-Rabatten ins -50 % Wochenende

Startschuss zum Mega-Rabatt Wochenende bei Hofer. Auf ausgewählte Produkte gibt es morgen und übermorgen -50 %.

Morgen und übermorgen gibt es bei Hofer wieder das -50% Wochenende. Dabei werden die Angebote stark reduziert. Besonderes Augenmerk liegt an diesem Wochenende auf Lebensmittel.

So gibt es den Bio-Trauben-Mix um 1,39 pro Packung statt um bisher 2,79. Den Grünen Veltliner gibt es in der 1L-Flasche um 1,64 statt um 3,29. Auch das Kürbiskernöl ist um 50% reduziert. Statt bisher 8,99 kostet es am Freitag und am Samstag nur noch 4,49.

Das gesamte Angebot im Überblick

© hofer ×

Auch für Naschkatzen hat Hofer so einiges im Angebot. So gibt es den Gourmet Gugelhupf um 2,59 im Angebot und deine Packung Eskimo Traumpaar-Eis um 3,99 pro Packung. Für alle Bierfreunde hat Hofer das Zipfer Bier im Angebot. Bei 24 Dosen beläuft sich der Preis auf eine Dose auf 90 Cent.