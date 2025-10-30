Alles zu oe24VIP
OpenAI bereitet Börsengang mit Bewertung von einer Billion Dollar vor
© getty/OpenAI

Aktien-Wahnsinn

OpenAI bereitet Börsengang mit Bewertung von einer Billion Dollar vor

30.10.25, 01:03 | Aktualisiert: 30.10.25, 10:57
Teilen

Die wohl mächtigste KI-Firma will mittels Aktienausgabe mehr Kapital. Laut Insidern könnte Schritt an die Börse 2027 erfolgen

OpenAI bereitet Insidern zufolge einen Börsengang vor, der das KI-Unternehmen mit bis zu rund einer Billion Dollar bewerten könnte. Dies sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Dies wäre einer der größten Börsengänge aller Zeiten. Firmenchef Sam Altman könnte damit Zugang zu einem weitaus größeren Kapitalpool erhalten, um seine ehrgeizigen Pläne umzusetzen.

Der Kopf hinter OpenAI: Sam Altman plant die Zukunft der künstlichen Intelligenz. 

Der Kopf hinter OpenAI: Sam Altman plant die Zukunft der künstlichen Intelligenz. 

© getty

Nach Angaben der Insider erwägt OpenAI, bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 einen Antrag bei der Börsenaufsicht zu stellen. In ersten Gesprächen sei es um eine aufzunehmende Summe von mindestens 60 Milliarden Dollar gegangen. Man befinde sich jedoch noch in einem frühen Stadium der Verhandlungen.

Die Pläne – einschließlich der Zahlen und des Zeitplans – könnten sich je nach Geschäftsentwicklung und Marktbedingungen noch ändern. OpenAI-Finanzchefin Sarah Friar habe gegenüber einigen Vertrauten einen Börsengang für 2027 in Aussicht gestellt, berichteten die Insider.

