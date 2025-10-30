Letzte Chance auf Gabalier in Wien – mit 1+1 Gratis Ticket!

Am Freitag bringt Andreas Gabalier die Wiener Stadthalle zum Beben. Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei. Da gibt es jetzt 2 Gabalier Konzerttickets zum Preis von einem!

Nur mehr 48 Tickets – dann ist die Stadthalle wieder restlos ausverkauft. Am Freitag (31. Oktober) zündet Andreas Gabalier sein neues Show-Feuerwerk „Ein Hulapalu auf uns“ in Wien und wer dabei zu Kult-Hits wie „I sing a Liad für di“, „Bergbauernbuam“ oder „Die Beichte“ mitschunkeln will, muss jetzt schnell sein. Auf Ticket24.at gibt es die allerletzten Karten für das große Wien-Konzert des Volks‐Rock’n’Rollers und das sogar mit einem Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24. Denn da gibt es jetzt 2 Gabalier Konzerttickets zum Preis von einem. Statt 109,90 kostet Sie ein Ticket also nur 54,95 Euro.

Ein absoluter Schnäppchenpreis, denn Gabalier, der ja privat wieder auf Wolke sieben schwebt („Ja es gibt da jemanden: Ich bin nicht mehr im Single-Playboy-Leben unterwegs“) hat für das Wien-Gastspiel ein fast dreistündiges (!) Hitfeuerwerk einstudiert.

„Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme,“ erklärt Gabalier seine Marathon-Show, bei der er vom Opener "Obersteirer" bis zum Tränen-Finale "Amoi seg‘ ma uns wieder" wieder bis zur völligen Verausgabung abrockt.

Die Stadthalle, die er 2012 zum ersten Mal ausverkaufte und seitdem fast im Jahresrhythmus füllte, bleibt für den Steirer ein großer Meilenstein. „Das ist der Olymp!“ Mit dem Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24 sind Sie zum Bestpreis live dabei.