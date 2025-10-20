Letzte Chance auf Gabaliers Wien-Show: 1+1 gratis auf Ticket24.at

„Ein Hulapalu auf uns!“ Am 31. Oktober 2025 rockt Andreas Gabalier die Wiener Stadthalle. Mit der 1+1-Aktion auf Ticket24.at die letzten Karten sichern.

Die Tickets für Andreas Gabalier sind heißbegehrt. Sowohl bei oeticket als auch bei Wienticket gibt’s für das Wien-Gastspiel von Andreas Gabalier am 31.Oktober in der Stadthalle kaum noch Restkarten. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die gute. Auf ticket24.at gibt es noch einige wenige Tickets für die brandneue Show "Ein Hulapalu auf uns" in Wien. Mit der 1+1 Ticket Aktion erhalten Fans bis 24. Oktober beim Kauf von einem Ticket gibt es ein zweites gratis dazu.

Show begeistert mit Emotionen

Mit der neuen Show zieht Gabalier vom Opener „Obersteirer“ bis zum Tränen-Finale „Amoi seg' ma uns wieder“ alle Register der Emotionen. Party-Kracher wie „I sing a Liad für di“, „12 Ender Hirsch“, die aktuelle „One-Man-Show“ und natürlich „Hulapalu“ inklusive. „Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme,“ so Gabalier der damit bereits ganz Deutschland und erst Mitte August mit 15. und 16. August in Kitzbühel begeisterte.





Am 31. Oktober lässt er auch wieder die Wiener Stadthalle ausflippen. Die begehrten Karten dafür gibt’s nur mehr bei Ticket24.at. Jetzt das Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24 nutzen. Hol dir jetzt 2 Gabalier Konzerttickets zum Preis von einem. Statt 109,90 kostet dir ein Ticket also nur 54,95 Euro.Mit oe24 zahlst du jetzt nur den halben Preis für dein Gabalier Ticket am Freitag den 31.10. 2025 in der Wr. Stadthalle.