Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Letzte Chance auf Gabaliers Wien-Show: 1+1 gratis auf Ticket24.at
© zeidler

Stadthallen-Konzert

Letzte Chance auf Gabaliers Wien-Show: 1+1 gratis auf Ticket24.at

20.10.25, 12:45
Teilen

„Ein Hulapalu auf uns!“ Am 31. Oktober 2025 rockt Andreas Gabalier die Wiener Stadthalle. Mit der 1+1-Aktion auf Ticket24.at die letzten Karten sichern. 

Die Tickets für Andreas Gabalier sind heißbegehrt. Sowohl bei oeticket als auch bei Wienticket gibt’s für das Wien-Gastspiel von Andreas Gabalier am 31.Oktober in der Stadthalle kaum noch Restkarten. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die gute. Auf ticket24.at gibt es noch einige wenige Tickets für die brandneue Show "Ein Hulapalu auf uns" in Wien. Mit der 1+1 Ticket Aktion erhalten Fans bis 24. Oktober beim Kauf von einem Ticket gibt es ein zweites gratis dazu.

Mehr lesen: 

Show begeistert mit Emotionen

Mit der neuen Show zieht Gabalier vom Opener „Obersteirer“ bis zum Tränen-Finale „Amoi seg' ma uns wieder“ alle Register der Emotionen. Party-Kracher wie „I sing a Liad für di“, „12 Ender Hirsch“, die aktuelle „One-Man-Show“ und natürlich „Hulapalu“ inklusive. „Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme,“ so Gabalier der damit bereits ganz Deutschland und erst Mitte August mit 15. und 16. August in Kitzbühel begeisterte. 

 


 

Am 31. Oktober lässt er auch wieder die Wiener Stadthalle ausflippen. Die begehrten Karten dafür gibt’s nur mehr bei Ticket24.at. Jetzt das Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24 nutzen. Hol dir jetzt 2 Gabalier Konzerttickets zum Preis von einem. Statt 109,90 kostet dir ein Ticket also nur 54,95 Euro.Mit oe24 zahlst du jetzt nur den halben Preis für dein Gabalier Ticket am Freitag den 31.10. 2025 in der Wr. Stadthalle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden