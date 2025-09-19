Pensionisten bejubeln die Rückkehr der Billa-Rabattpickerl

Die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec, sieht im wiederkehrenden Billa-Pickerl zum Aufkleben ein klares positives Signal an ältere Menschen.

Die von BILLA angekündigte Rückkehr der„analogen Rabattpickerl“ stößt auf Zustimmung des Österreichischen Seniorenbundes. Präsidentin Ingrid Korosec: „Gerade viele Seniorinnen und Senioren bevorzugen die klassischen Rabattpickerl im Flugblatt, weil sie diese unkompliziert nutzen können – ohne Smartphone, ohne App, ohne digitale Hürden. Dass BILLA diesen Wunsch ernst nimmt und die klassischen Rabattpickerl für alle zurückbringt, ist ein starkes Signal an die ältere Generation“ , betont Korosec.

Seniorenbund freut sich über Anti-Teuerungs-Aktion

Die Preisoffensive mit einem 5-Prozent-Rabatt auf das gesamte clever-Sortiment und die neuen Rabattaktionen sind nach Ansicht des Seniorenbundes ein spürbarer Beitrag zur Entlastung der Haushaltsbudgets. Laut jüngstem IHS-Preismonitor sind ältere Menschen stärker von der Teuerung betroffen als andere Gesellschaftsgruppen.

Demnach lag die Teuerungsrate in Haushalten von Pensionistinnen und Pensionisten im Juli bei 4 Prozent statt 3,6 Prozent. Korosec: „Viele ältere Menschen leiden besonders unter den gestiegenen Preisen bei Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Wir begrüßen daher, dass unsere Anliegen berücksichtigt wurden und hoffen, dass auch andere Handelsunternehmen diesem Beispiel folgen.“