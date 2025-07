Riesenkonzern versteift sich auf Kondom-Produktion: Rest wird verkauft

Konsumgüterriese mit Fokus auf Pariser und Schmerzmittel: Rest wird verkauft, darunter Cillit Bang, Calgon, Air Wick & Co.

Der britische Konsumgüterriese Reckitt verkauft seine Haushaltssparte an den US-Investmentfonds Advent. Reckitt werde dabei einen Anteil von 30 Prozent an dem Geschäftsbereich behalten, zu dem etwa das Reinigungsprodukt Cillit Bang, der Waschmaschinenreiniger Calgon und der Lufterfrischer Air Wick gehören, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Einigung der Unternehmen zufolge wird der Wert der Sparte auf bis zu 4,8 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro) beziffert.

Konzentration auf erfolgreichste Marken

Der Konzern will sich auf seine erfolgreichsten Marken konzentrieren. Zu Reckitt gehört unter anderem die Kondommarke Durex - deren Produktion und Verkauf spült einen großen Teil des Umsatzes von 2,3 Milliarden Euro in die Konzern-Kassen.

Auch Arzneimittel wie das Schmerzmittel Nurofen gehören zur Haushaltssparte, die im Jahr 2024 einen Umsatz von umgerechnet etwa 2,3 Mrd. Euro einbrachte, etwa 14 Prozent des Gesamtgeschäfts von Reckitt.