Schoko-Osterhasen im oe24-Preischeck: So viel kosten sie wirklich

Vor dem Osterfest sind viele auf der Suche nach passenden Schoko-Hasen. oe24 hat den Überblick für Sie.

Schoko-Osterhasen sind begehrt wie eh und je. Doch wie viel kosten sie wirklich? oe24 hat sich im österreichischen Handel für Sie umgesehen und bringt den Preischeck vor dem Osterfest.

So kostet bei Billa der Bio Osterhase, 110g, pro Stück je 3,79 Euro. Ebenso viel kostet der vegane Vegavita Bio-Schoko Osterhase, die rein pflanzliche Alternative. Der Lindt Goldhase Vollmilch zu 100g das Stück kostet 4,99 Euro.

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Der Spar Natur*pur Bio-Osterhase, 110g, ist für 3,79 Euro erhältlich. Bei Spar bekommt man auch einen doppelt so großen Spar Premium Osterhasen (280g) um 6,99 Euro. Und der Spar Premium Osterhase mit Mandelsplittern (335g) kostet 11,99 Euro.

Angebot für Schmunzelhasen

Hofer wirbt mit einem Angebot für die MILKA Schmunzelhasen: 3 Stück zu je 15 g gibt es um 33% günstiger für insgesamt 1,99 Euro.

Der Moser Roth Medaillon-Sitzhase, 150 g, schlägt mit 1,99 Euro pro Stück zu Buche.

Der Milka Schmunzelhase, rund 95 g, kostet 1,99 Euro und es gibt ihn in Alpenmilch, Nussschokolade etc.

Schokohase © Getty Images

Bei Lidl gibt es den Osterhasen von der Eigenmarke Favorina mit Fairtrade-Schokolade, 125g, um 1,69 Euro. Einen Ostermischbeutel mit kleinen Eiern zu insgesamt 120g gibt es um 2,49 Euro.