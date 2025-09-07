Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.400 aktien down -0.76% Andritz AG 60.75 aktien up +2.19% BAWAG Group AG 111.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.660 aktien up +1.98% CPI Europe AG 18.450 aktien up +1.37% DO & CO Aktiengesellschaft 224.50 aktien up +0.45% EVN AG 22.950 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 81.05 aktien down -2.29% Lenzing AG 26.600 aktien up +1.72% Mayr-Melnhof Karton AG 80.90 aktien up +1% OMV AG 46.100 aktien down -1.16% Oesterreichische Post AG 28.900 aktien down -0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.340 aktien down -3.61% SBO AG 26.350 aktien down -1.5% Telekom Austria AG 9.520 aktien down -0.31% UNIQA Insurance Group AG 12.120 aktien down -0.82% VERBUND AG Kat. A 61.90 aktien up +1.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.000 aktien up +0.11% Wienerberger AG 29.000 aktien down -0.34% voestalpine AG 28.600 aktien up +1.56%
  1. oe24.at
  2. Business
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)
© APA/HELMUT FOHRINGER

Für 2025 und 2026

Hattmannsdorfer gibt Details für neuen Strombonus bekannt

07.09.25, 07:01
Teilen

Die energieintensive Industrie in Österreich erhält 2025 und 2026 wieder einen Strombonus 

Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Sonntag in Begutachtung geschickt, teilte das Ressort in einer Aussendung mit. Pro Jahr werden bis zu 75 Mio. Euro ausgeschüttet. Förderbedingung sind entsprechende Investitionen in Maßnahmen zur Energieeffizienz.

Konkret müssen 80 Prozent des Geldes von den Unternehmen wieder investiert werden, die Hälfte davon verpflichtend in Energieeffizienzmaßnahmen. Als stromintensives Unternehmen eingestuft werden Betriebe ab einem Verbrauch von 1 Gigawattstunde (GWh) pro Jahr. Die jährlich 75 Mio. Euro werden aliquotiert je nach Antragslage ausbezahlt.

"Mit dem Industriestrom-Bonus stellen wir 150 Millionen Euro bereit", so Hattmannsdorfer. "Damit setzen wir auf einen echten Doppelschlag: Wir entlasten sofort bei den Energiepreisen und sichern so Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit."

Strombonus zuletzt 2022

Zuletzt gab es diesen Strompreiskostenausgleich im Jahr 2022. Damals wurden 185 Mio. Euro an 44 Unternehmen ausgezahlt. Die Stromkosten seien seit damals zwar um rund 75 Prozent zurückgegangen. Trotzdem hätten die heimischen Unternehmen noch immer einen Standortnachteil, begründet man die Maßnahme. Während Unternehmen in den USA oder China acht Cent pro Kilowattstunde zahlen, seien es in Europa 13 Cent. Für Industrieunternehmen seien die Strompreise durch den CO2-Preis stark gestiegen. Die Begutachtungsfrist beträgt zwei Wochen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden