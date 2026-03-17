Henkell Freixenet Austria unangefochtene Nummer eins am österreichischen Schaumweinmarkt

Henkell Freixenet Austria hält weiterhin die Spitzenposition am österreichischen Sektmarkt.

Mit einem Absatzmarktanteil von 33,6 Prozent sicherte sich das Unternehmen bereits zum siebten Mal in Folge die Nummer eins.Jede dritte in Österreich verkaufte Flasche Qualitätsschaumwein stammte 2025 aus dem Portfolio des Marktführers. Besonders dynamisch entwickelte sich das alkoholfreie Segment, das sich zunehmend als zentraler Wachstumstreiber etabliert und zeigt, dass Genuss auch ohne Alkohol auf dem Vormarsch ist.

Der heimische Sektmarkt war im vergangenen Jahr von Veränderungen geprägt. Ausschlaggebend dafür waren eine angespannte Wirtschaftslage in Verbindung mit einem zurückhaltenden Konsumklima, hohen Kosten entlang der Lieferkette sowie einem veränderten Konsumverhalten. Während der Sektmarkt wertmäßig stagnierte (+/-0 Prozent), ging der Absatz um -2,6 Prozent zurück.

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Im österreichischen Sektmarkt konnte sich Henkell Freixenet Austria deutlich stärker als der Gesamtmarkt entwickeln und den Marktanteil auch wertmäßig auf 30 Prozent ausbauen. Damit sicherte sich Henkell Freixenet zum siebten Mal in Folge die mengen- und wertmäßige Marktführerschaft im Sektsegment.

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„Unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen erneut die Marktführerschaft zu behaupten, ist für uns ein starkes Signal. Es bestätigt, dass wir mit konsequenter Qualitätsorientierung, Innovationskraft und einem breit aufgestellten Portfolio die Erwartungen der Konsumenten treffen“, erklärt Philipp Gattermayer, Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria.

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Alkoholfrei weiter auf Wachstumskurs

Der Schaumweinmarktführer Henkell Freixenet hat mit seiner über 30-jährigen Erfahrung in der Alkoholfreiherstellung den Trend zu alkoholfreiem Genuss frühzeitig erkannt und bereits 2015 begonnen, sein Sortiment in Österreich entsprechend zu erweitern. Seither setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Entwicklung entalkoholisierter Produkte, die den Geschmackserwartungen trendbewusster Konsumenten gerecht werden. Henkell Freixenet verfolgt seit Jahren eine zielgerichtete Strategie in diesem Bereich und erweitert kontinuierlich sein Portfolio um innovative Produkte, die gemeinsam mit ihren alkoholhaltigen Pendants die Genusskultur weiterentwickeln.



Bewusstere Lebensstile prägen zunehmend das Konsumverhalten der Schaumweinliebhaber. Trends wie „Mindful Drinking“, „Dry January“ oder „Sober October“ haben in den letzten Jahren das Interesse an alkoholfreien Alternativen gesteigert, die sich mittlerweile als selbstverständlicher Bestandteil unterschiedlichster Anlässe etabliert haben.



Der Absatzanteil alkoholfreier Schaumweine am Gesamtmarkt stieg im vergangenen Jahr auf 4,3 Prozent, ein Zuwachs von +1,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Henkell Freixenet Austria erzielte in diesem Segment einen wertmäßigen Zuwachs von +47 Prozent und hält mit einem Marktanteil von über 40 Prozent klar die Führungsposition in Österreich.1 Die zunehmende Vielfalt im Regal spiegelt diese Entwicklung wider: Die Anzahl der verfügbaren alkoholfreien SKUs (Stock Keeping Units) ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, zugleich wächst die Nachfrage nach Innovationen und neuen Produkten.



Mit den Marken Henkell, Mionetto, Freixenet und Kupferberg ist Henkell Freixenet Austria führender Anbieter alkoholfreier Schaumweine im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel und setzt wichtige Impulse in diesem wachsenden Markt. Besonders stark entwickelte sich 2025 die Marke Henkell 0,0 % (+20,9 Prozent Umsatz), Mionetto 0,0 % konnte den Umsatz sogar vervierfachen. Auch die spanische Premiumsektmarke Freixenet setzte 2025 mit einer alkoholfreien Neueinführung frische Impulse in diesem Segment.



Henkell Sekt ist mit über 26 Prozent Umsatzmarktanteil weiterhin die größte und beliebteste alkoholfreie Sektmarke Österreichs und macht bereits 8 Prozent des gesamten Absatzes bei Henkell aus.1 Henkell 0,0 % wurde beim diesjährigen Wettbewerb der 4th MUNDUS VINI NON ALCOHOLIC Award mit GOLD ausgezeichnet und von einer internationalen, unabhängigen Fachjury mit dem Preis „Best of Show Sparkling“ ausgezeichnet. Diese Ehrung ist ausschließlich den Schaumweinen vorbehalten, die in ihrer Kategorie die höchste Bewertung erzielen konnten.



„Ein starkes Signal dafür, dass wir im alkoholfreien Segment auf dem richtigen Weg sind! Das wichtigste Erfolgsrezept guter Schaumweine ist nämlich die permanente Investition in Qualität, enge Zusammenarbeit mit den Winzern und innovative Zukunftsvisionen – die Eckpfeiler unserer Strategie“, erklärt Philipp Gattermayer, Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria.



Ein wesentlicher Schritt in dieser Entwicklung war die Umstellung von Henkell Alkoholfrei auf Henkell 0,0 % im vergangenen Jahr. Das Produkt wurde dabei sowohl rezeptur- als auch markenseitig weiterentwickelt: Eine überarbeitete alkoholfreie Rezeptur, ein um 30 Prozent reduzierter Zuckergehalt gegenüber dem Vorgängerprodukt sowie ein neuer Markenauftritt unterstreichen die strategische Ausrichtung von Henkell Freixenet Austria auf frühzeitige Markt- und Konsumtrends.



„Alkoholfreier Schaumwein ist längst keine kurzfristige Bewegung mehr, sondern ein wachsendes Segment mit klarer Zukunft. Wir freuen uns, dass wir in diesem Bereich 2025 nicht nur unsere Führungsposition halten, sondern weiter ausbauen und damit unsere Vorreiterrolle erneut unter Beweis stellen konnten“, so Gattermayer.



Henkell Freixenet Austria überzeugt mit einem breiten Qualitätssortiment: Bei Umfragewerten des Market Markttest 2025 für die Branche „Sekt, Prosecco und Champagner“ stuften 50 Prozent der Befragten die große Auswahl als relevant ein, besonders hoch war die Relevanz bei Frauen und jüngeren Altersgruppen.

Diese Wertschätzung spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wider. Mit einem mengenmäßigen Marktanteil von 15,7 Prozent (+0,8 Prozent Punkte zum Vorjahr) ist Henkell Sekt die meistgekaufte Marke am heimischen Sektmarkt.

Nach dem Rückgang im Vorjahr zeigte der Prosecco-Markt 2025 wieder eine deutliche Erholung. Wesentlicher Treiber war die wachsende Aperitivo-Kultur: 3 Prozent der Befragten genießen Aperitivo-Getränke mehrmals pro Woche, 9 Prozent einmal wöchentlich und 15 Prozent zumindest monatlich – mit steigender Tendenz insbesondere bei jüngeren Zielgruppen.2 Vor diesem Hintergrund entwickelte sich Mionetto Prosecco besonders dynamisch. Die Marke profitierte von ihrer starken Positionierung im Spritz-Segment und verzeichnete ein Absatzplus von +42 Prozent, womit sie sich wertmäßig als Nummer zwei im österreichischen Prosecco-Segment etablierte.

Parallel zeigt sich, dass besondere Momente häufiger zelebriert werden: Champagner, Crémant und andere Qualitätsschaumweine gewinnen zunehmend an Beliebtheit und werden auch bei Alltagsmomenten oder spontanen Treffen häufiger getrunken. Die zum Unternehmensportfolio gehörende Marke Gratien Meyer Crémant verzeichnet mit +18,5 Prozent Absatz klar die Spitzenposition im Crémant-Segment



Auch Kleinformate bleiben weiterhin gefragt. Henkell Piccolo führte 2025 – im Jahr seines 90-jährigen Jubiläums – mit über 42,4 Prozent Absatzmarktanteil klar das Ranking der 0,2-Liter-Flaschen an. Gemeinsam mit den Piccolos von Mionetto Prosecco und Kupferberg stammt damit beinahe jede zweite Kleinflasche aus dem Hause Henkell Freixenet.



Für 2026 setzt Henkell Freixenet Austria weiterhin auf den konsequenten Ausbau der führenden Position im alkoholfreien Segment sowie auf die strategische Weiterentwicklung des Portfolios. Dabei orientiert sich das Unternehmen eng an aktuellen Markttrends: die Weiterentwicklung der Prosecco-Kategorie und der Markenausbau von Mionetto, No- und Low-Alcohol-Varianten, Aperitivo-Konzepte und Ready-to-Drink-Angebote rücken verstärkt in den Fokus.

„Unser Anspruch bleibt klar: Wir wollen nachhaltiges Wachstum sichern, unsere führende Rolle im alkoholfreien Segment weiter stärken und unseren Kunden hochwertige, zeitgemäße Schaumweine bieten. Qualität, Innovation und Kundennähe bilden dabei weiterhin die Basis unseres Erfolgs“, so Philipp Gattermayer abschließend.