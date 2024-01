Hier fahren Taxler im Home-Office!

Revolution auf unseren Straßen: Das Taxi wird ferngesteuert!

Grantige Taxler und Diskussionen über die richtige Route könnten sehr bald der Vergangenheit angehören. Stattdessen ruft man ein Taxi, es erscheint und man steigt ein. Aber: Es fehlt der Fahrer. Das Auto wurde aus der Ferne bis zur Haustür gesteuert!

Nächster Schritt: Man lenkt sich selbst bis zum Ziel, steigt aus und das Taxi flitzt von selbst wieder weg.

© Vay ×

In einer Stadt fahren sie schon

Das könnte schon sehr bald Realität werden. Das Berliner Start-up Vay schickt seine Autos ab sofort in Las Vegas auf die Straßen. Die Lenker sitzen in einem Bürogebäude vor einer Wand aus Monitoren - wie in einer Spielhalle.

Die deutschen Gründersind stolz. Sie meinen, seit Jahren werde von Roboter-Taxis erzählt nur gibt es sie noch nicht. Das soll die "funktionierende" Alternative sein.

Um ein Drittel billiger

Größter Vorteil für den Kunden: Bis zu 30 % billiger sollen die Fahrten sein. Und wenn man nicht selber fahren will oder fahruntüchtig ist, sollen in Zukunft auch die lenker aus dem "Home Office" übernehmen können.

Offen ist allerdings die Frage, wann auch in Europa diese Taxis auf die Straße kommen.