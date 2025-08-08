Ärger über Spritpreis: Benzin und Diesel sollten viel billiger sein

Während ein Fass Rohöl heute rund 10 Euro weniger kostet als im Vorjahr, bleiben die Preise an den Zapfsäulen hartnäckig hoch – Spediteure kämpfen ums Überleben, Autofahrer sind sauer, der ÖAMTC schlägt Alarm.

Autofahrer und Spediteure regen sich gerade enorm auf: Trotz deutlich gesunkener Rohölpreise kostet Sprit an heimischen Tankstellen weiterhin über 1,50 Euro pro Liter.

Megapreisanstieg in der Ferienzeit

Besonders unverständlich: Diesel ist mittlerweile sogar teurer als Benzin – und das mitten in der Ferienzeit, wenn viele Dienstwagen stillstehen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Ein Fass Brent-Rohöl kostete im vergangenen August über 80 Euro, aktuell sind es weniger als 70 Euro. Doch an den Zapfsäulen kommt diese Preissenkung nicht an. „Speziell beim Diesel ist das nicht nachvollziehbar" ,kritisiert Dominik Graf vom ÖAMTC scharf. Der Grund leuchtet ein: „Dieselfahrzeuge – das sind meistens auch Dienstwägen und firmengenutzte Fahrzeuge. Die fallen ja eigentlich in der Ferienzeit weg".

Für Speditionsunternehmen entwickelt sich die Situation zum Existenzkampf. Aus der Branche heißt es: „Wir befinden uns schon in einem Jahr der Entscheidung." Die Lage spitzt sich dramatisch zu.

Pleiten nehmen zu

Viele Fracht-Unternehmer stehen wegen schlechter Wirtschaftslage und hoher Spritpreise in der Enge. oe24 berichtete über den Pleite-Tsunami im 2. Quartal.

Preissenkung hängt von Weltpolitik ab - und von Mineralölkonzernen

Die Preisbildung hängt zudem stark von der Weltpolitik ab. Dennoch: Die aktuelle Diskrepanz zwischen Rohölpreis und Zapfsäulenpreis lässt sich kaum rechtfertigen. Experten vermuten, dass die Mineralölkonzerne ihre Margen maximieren, während Verbraucher und Wirtschaft die Zeche zahlen. Besonders für Spediteure, die täglich hunderte Liter tanken müssen, summieren sich selbst kleine Preisunterschiede zu existenzbedrohenden Beträgen.