froots holt 2,9 Millionen Euro für nächste Wachstumsphase

Frisches Kapital für den modernen Finanzpartner: froots wächst weiter mit Technologie, Expertise und Weitblick

Das Wiener Wealth-Tech-Unternehmen froots hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,9 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Neben neuen Investor:innen beteiligen sich erneut auch bestehende Kapitalgeber rund um Andreas Treichl, Georg Kapsch und Gina Goess – ein starkes Zeichen des Vertrauens in die Vision des Unternehmens, langfristiges Investieren für alle zugänglich zu machen.

David Mayer-Heinisch, Gründer und CEO von froots: „Wir glauben an Eigenverantwortung jedes Einzelnen und daran, dass Kapitalmärkte ein zentraler Bestandteil der Altersvorsorge sein müssen. Was fehlt, ist ein gesellschaftliches Umdenken – weg vom kurzfristigen Denken, hin zu nachhaltigem Vermögensaufbau. Dafür bauen wir froots.“

David Mayer-Heinisch, Co-Founder & CEO froots; Andreas Treichl, Beirat & Investor froots und Johanna Ronay, Co-Founder & Customer Excellence froots © froots ×

Starkes Wachstum und neue Kundengruppen

In den vergangenen Jahren hat froots zahlreiche Meilensteine erreicht und sich als relevante Alternative im Investmentmarkt etabliert. Besonders bemerkenswert ist die Einführung von „froots Wealth“, einem maßgeschneiderten Angebot für vermögende Privatkund:innen ab 50.000 Euro, das seit 2024 erfolgreich am Markt ist. Mit Portfolio-Analysen, Depot-Transfers und steueroptimierten Spezialfonds reagiert froots auf die steigende Nachfrage in diesem Segment. Die Services sind unabhängig, transparent und zeichnen sich durch faire All-in-Konditionen aus – ein Modell, das in der Branche zunehmend Aufmerksamkeit erhält.

Frisches Kapital für Technik, Struktur und Service

Das frische Kapital wird gezielt eingesetzt, um Technologie auszubauen und das persönliche Serviceangebot weiter zu stärken. Ziel ist es, die individuelle Betreuung auf ein neues Level zu heben und gleichzeitig das digitale Angebot spürbar zu verbessern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der User-Experience: Registrierung, Kundenportal, Reporting und Prozesse wurden komplett neu aufgesetzt – effizient, übersichtlich und wachstumsfähig.

„Wir haben viel investiert in das, was uns wirklich ausmacht: persönlicher Service, direkte Kommunikation, ehrliches Interesse an den Menschen, die uns ihr Vermögen anvertrauen. Diese Haltung spüren unsere Kundinnen und Kunden – und sie empfehlen uns weiter“, so Mayer-Heinisch. Mit inzwischen mehreren Tausend betreuten Kund:innen war ein technologischer Neustart notwendig, der nun das Fundament für die nächsten Schritte legt.

froots kombiniert dabei digitale Effizienz mit persönlicher Beratung – ganz nach dem Prinzip: Technologie, wo sie Effizienz schafft, und Menschlichkeit, wo sie den Unterschied macht. Damit will das Unternehmen ein neues Kapitel in der Geldanlage aufschlagen – einfach, professionell und für alle zugänglich. Mayer-Heinisch: „Langfristiges Investieren ist heute keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Mit dem Rückenwind dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Vision jetzt noch konsequenter umsetzen.“