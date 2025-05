Rekord bei Stromanbieter-Wechseln im ersten Quartal

Bisheriges All-Time-High aus dem Jahr 2019 übertroffen.

Mit 111.067 hat sich im ersten Quartal 2025 eine Rekordzahl an Haushalten und Unternehmen einen neuen Stromversorger gesucht. Die bisherige Höchstzahl stammte aus dem Jahr 2019, als in den ersten drei Monaten des Jahres 100.563 Kunden den Anbieter wechselten, wie die E-Control am Montag in einer Aussendung vorrechnete. "Preise vergleichen und Lieferanten zu wechseln zahlt sich aus wie schon lange nicht mehr", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch.

Nimmt man Strom und Gas zusammen, wechselten im ersten Quartal 2025 131.877 Haushalte und Unternehmen ihren Lieferanten. Das sind deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sich nur 93.924 Kunden für einen Wechsel entschieden. Die Wechselrate bei Strom und Gas lag damit bei 1,7 Prozent.

Meiste Stromwechsler in Niederösterreich

Die meisten Wechsel von Stromanbietern im Vergleich zur Kundenzahl gab es mit 2,5 Prozent (21.799 Kunden) in Niederösterreich. Die vergleichsweise zweitmeisten Wechsel wurden in der Steiermark mit 2,3 Prozent (21.659 Kunden) verzeichnet, gefolgt von Oberösterreich mit 2 Prozent (21.075 Kunden). Schlusslicht beim Wechsel des Stromlieferanten war Vorarlberg mit 0,2 Prozent bzw. 531 Kunden.

Im Bereich Gas gab es im ersten Quartal in Oberösterreich mit 2,5 Prozent bzw. 3.010 Kunden die meisten Anbieterwechsel, gefolgt von der Steiermark mit 2,4 Prozent bzw. 1.429 Kunden und Niederösterreich mit 2 Prozent bzw. 5.234 Kunden. In Vorarlberg gab es auch beim Gaslieferantenwechsel die wenigste Bewegung. Lediglich 0,4 Prozent bzw. 143 Kunden suchten sich dort einen neuen Anbieter.