Inder greifen bei KTM durch: Aufsichtsräte weg, neuer Name
Inder greifen bei KTM durch: Aufsichtsräte weg, neuer Name

29.10.25, 06:31
Bei KTM-Mutter Pierer Mobility bleibt nach der Übernahme kein Stein auf dem anderen

Die börsennotierte Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, wird in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle von Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj.

Dazu wird am 19. November eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Der indische Motorradbauer Bajaj, seit 2007 Partner von KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt.

