Inflation im September bei 4,0 Prozent
Schnellschätzung

Inflation im September bei 4,0 Prozent

01.10.25, 09:06
Die Teuerung lag im September 2025 einer ersten Schätzung zufolge bei 4,0 %, etwas niedriger als im August mit 4,1 %. 

Stärkster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich mit einem Preiszuwachs von 4,7 %. Bei Nahrungsmitteln, Tabak, Alkohol verlangsamte sich der Aufwärtstrend mit einer Verteuerung um 3,8 %, nach 5,0 % im August. Auch Industriegüter wiesen mit +1,4 % einen schwächeren Preisauftrieb auf als im August mit +2,2 %. Im Gegensatz dazu verstärkte sich die Preisdynamik im Bereich Energie mit +7,9 %, nach +5,9 % im Vormonat, weil Strom weiter teuer blieb und Treibstoffe nicht mehr preisdämpfend wirkten“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

