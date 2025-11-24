Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.500 aktien up +2.61% Andritz AG 61.85 aktien up +0.81% BAWAG Group AG 112.80 aktien up +1.62% CA Immobilien Anlagen AG 23.260 aktien up +1.48% CPI Europe AG 15.750 aktien up +1.29% DO & CO Aktiengesellschaft 180.00 aktien equal +0% EVN AG 26.200 aktien up +1.35% Erste Group Bank AG 89.15 aktien up +0.06% Lenzing AG 22.100 aktien up +1.14% OMV AG 48.280 aktien up +0.88% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien up +0.34% PORR AG 28.550 aktien up +5.94% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.180 aktien up +3.58% SBO AG 26.300 aktien down -0.75% STRABAG SE 75.90 aktien up +4.26% UNIQA Insurance Group AG 14.000 aktien up +0.57% VERBUND AG Kat. A 62.05 aktien down -0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.900 aktien down -0.76% Wienerberger AG 28.840 aktien up +4.87% voestalpine AG 35.060 aktien up +2.28%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
geld
© Getty

1,44 Billionen Euro

Arme Reiche: Luxus-Markt schrumpft!

24.11.25, 14:35
Teilen

Ausgaben für Luxusgüter heuer um 34 Mrd. Euro niedriger als im Vorjahr. China und Europa schwächeln.

Der weltweite Luxusmarkt schrumpft. Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 1,44 Billionen Euro für teure Autos, edles Essen, Jachten, Privatjets und Ähnliches ausgegeben, wie eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma prognostiziert. Es wäre der zweite Rückgang in Folge. 2024 waren es noch 34 Mrd. mehr, im Vergleich zu 2023 ergibt sich ein Minus von 54 Mrd. Euro.

Der Rückgang ist ungewöhnlich, langfristig wächst der Luxusmarkt. 2019 waren es noch 169 Mrd. Euro weniger als aktuell, und auch für die Zukunft sagt Bain deutliches Wachstum voraus: Bis 2035 sollen es insgesamt 2,2 bis 2,7 Billionen werden.

Weniger Geld für Luxusautos

Im aktuellen Jahr ist es vor allem der schwächelnde Absatz bei Luxusautos, der für den Rückgang sorgt. Mit 545 Mrd. Euro stehen sie zwar immer noch für mehr als ein Drittel der Ausgaben, weisen aber ein Minus von 6 Prozent auf. Auch die Ausgaben für edle Weine und Spirituosen sinken - um 5 Prozent auf 93 Milliarden.

Für Kunst werden sogar 9 Prozent weniger ausgegeben: der Studie zufolge 31 Mrd. Euro. Für persönliche Luxusgüter werden der Prognose zufolge 358 Mrd. bezahlt - 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Hier sind es allerdings Wechselkurseffekte, die für das Minus sorgen - rechnet man sie heraus, ist dieser Bereich stabil, die anderen genannten schrumpfen langsamer.

Mehr Geld für Erlebnisse

Andere Bereiche wachsen dagegen weiter: Für Luxushotels und ähnliche Unterbringungen werden 251 Mrd. Euro ausgegeben, das sind 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Für teures Essen und Restaurants steigen die Ausgaben um 5 Prozent auf 74 Mrd. Euro und für Luxuskreuzfahrten um 10 Prozent auf 6 Mrd. Euro.

Luxus werde zunehmend über Erlebnisse definiert und nicht mehr allein über Besitz, heißt es von Bain. Die Klassiker unter den käuflichen Statussymbolen legen dennoch kräftig zu. Für Privatjets und Jachten rechnet Bain mit 34 Mrd. Euro - 9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

China und Europa schwächeln

Blickt man auf die Weltregionen, schwächelt der Luxusmarkt vor allem in China und Europa. Im Nahen Osten erwarten die Experten dagegen auch im laufenden Jahr weiteres Wachstum.

Deutlich rückläufig ist allerdings die Zahl der Kunden. Hatte Bain 2022 noch eine Basis von 400 Millionen Menschen ermittelt, von denen etwa 60 Prozent aktiv kauften, sind es aktuell nur noch 340 Millionen, von denen 40 bis 45 Prozent aktive Käufer sind. Für die Zukunft erwarten die Experten allerdings wieder eine wachsende Konsumentenbasis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden