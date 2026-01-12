Alles zu oe24VIP
Steyr Motors freut sich über Aufträge.

Spezialmotoren

Austro-Unternehmen Steyr Motors holt sich Partner in China

12.01.26, 08:49 | Aktualisiert: 12.01.26, 10:37
Mit mindestens 30 Mio. Euro Umsatz gesichert: Joint Venture mit Trysun.

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat sich laut eigenen Angaben einen Rahmenvertrag mit mindestens 30 Mio. Euro Umsatz in China gesichert. Darin enthalten ist ein verbindliches Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis 2030, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Demnach werden diese Motoren initial direkt am Standort Steyr produziert und von dort nach China exportiert. Zudem gründete Steyr Motors ein Joint Venture mit Trysun.

Asiatisches Partnerunternehmen  

Das Joint Venture mit dem asiatischen Partnerunternehmen und der Aufbau einer lokalen Produktion in China sind den Angaben zufolge bereits gestartet. Ziel sei es, "zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen, die nicht Bestandteil des gesicherten Mindestvolumens aus dem 5-Jahres-Vertrag sind, um den asiatischen Markt effizienter beliefern zu können", heißt es dazu.

"Ohne zusätzliche Investitionen erschließen wir uns, wie im Halbjahresbericht angekündigt, ein erhebliches Upside-Potenzial von mehr als 100 Mio. Euro Auftragswert über den bisher kommunizierten Businessplan hinaus", erklärte Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti. Es sei ein "weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den asiatischen Markt langfristig zu erschließen".

