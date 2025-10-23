Rüstungsboom beschert Steyr Motors kräftigen Umsatzanstieg

Firmenchef Cassutti: "Unsere Auftragsbücher sind voll." Mittelfristiges Wachstumsziel mit 40 Millionen Euro EBIT bis 2027 bestätigt.

Die oberösterreichische Steyr Motors profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Rüstungsboom nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den Spannungen im südchinesischen Meer. Der börsennotierte Motorenbauer steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 um gut 15 Prozent auf 34,4 Mio. Euro und vermeldet einen weiterhin steigenden Auftragsbestand von mehr als 300 Mio. Euro, bei anhaltend hoher Nachfrage weltweit.

Das Betriebsergebnis (EBIT) gab in den ersten drei Quartalen 2025 im Jahresvergleich von 5,4 auf 4 Mio. Euro nach, begründet wird dies mit dem Kapazitätsausbau. "Die gezielte Diversifikation über verschiedene Märkte und Anwendungen hinweg stärkt das stabile Fundament für das künftige Wachstum", teilte der Motorenbauer mit. So habe man im maritimen Segment neue Rahmenvereinbarungen in Großbritannien, Italien, Frankreich und Asien geschlossen. Diese umfassten die Lieferung von 600 Inboard-Dieselmotoren im Gesamtwert von mehr als 20 Mio. Euro.

Präsenz in Polen, Dubai, Singapur und China

Und auch in Polen, das massiv in seine Aufrüstung investiert, hat sich Steyr Motors stärker aufgestellt. "Der Abschluss eines Rahmenvertrags mit einem der führenden Distributoren des Landes bildet die Basis für den weiteren Ausbau in zentrale Märkte Osteuropas", so das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung.

Gut läuft es auch am neuen Standort in Dubai, das sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Stützpunkt für Rüstungsunternehmen entwickelt hat. "Darüber hinaus hat sich Steyr Motors durch das Joint Venture mit Shangyan Power in Singapur zusätzliche Wachstumschancen im ASEAN-Raum gesichert", so die Motorenbauer aus der Industriestadt Steyr.

Dazu käme die Expansion in China. "Nur zehn Monate nach der Eröffnung des Büros in Peking, China, wurde Steyr Motors gemäß dem lokalen C2-Emissionsstandard zertifiziert und erfüllt damit eine weitere wichtige Voraussetzung für die Erschließung des weltweit größten Schiffbaumarktes. Diese Zulassung eröffnet zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2030", rechnet Steyr Motors vor.

Julian Cassutti, CEO Steyr Motors AG © Wiener Börse/Alexander Felten

"Unsere Auftragsbücher sind voll"

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, zog am Donnerstag eine entsprechend positive Bilanz: "Unsere Auftragsbücher sind voll und schaffen eine hohe Visibilität über Jahre hinaus und werden sich auch in Zukunft weiter füllen. Wir befinden uns mit zahlreichen Kunden in vielversprechenden Gesprächen für signifikante weitere Auftragsvolumina mit sowohl kurz- als auch mittelfristiger Umsatzrelevanz."

Die bisherige Prognose, die ein Umsatzwachstum von mindestens 40 Prozent bei einer EBIT-Marge von über 20 Prozent vorsehe, halte der Vorstand trotz Unwägbarkeiten "grundsätzlich für erreichbar". Ausdrücklich bestätigt wird das mittelfristige Wachstumsziel, das bis 2027 einen Umsatz von ca. 140 Millionen und ein EBIT von ca. 40 Millionen Euro vorsieht. Die Steyr-Motors-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten um rund 230 Prozent zugelegt.